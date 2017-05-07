Manchester City 5-0 galip

İngiltere Premier Lig‘in 35. haftasında Manchester City, sahasında Crystal Palace ile karşı karşıya geldi.

Pep Guardiola‘nın öğrencileri, rakibini 5-0’lık skorla mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı.

Etihad Stadı‘nın ev sahipliği yaptığı müsabakaya hızlı başlayan City, henüz 2. dakikada David Silva‘nın golüyle öne geçti ve ilk devreyi 1-0’lık üstünlükle tamamladı.

Dakika 49’da Vincent Kompany ile farkı ikiye çıkaran Manchester temsilcisi, 60’ta Kevin de Bruyne, 82’de Raheem Sterling ve 90’da Nicolas Otamendi‘nin kaydettiği gollerle Londra ekibini 5-0 yenmeyi başardı.

Bu skorla City, puanını 69’ya yükseltti. Crystal Palace ise 38 puanda kaldı. (FANATİK)