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Newcastle, yeniden Premier Legue’de

— 7 Mayıs 2017

 

İngiltere Championship Ligi’nde Newcastle United evinde Barnsley’i ağırladı. Karşılaşmayı Newcastle united 3-0 kazandı ve Premier Lig’e yükseldi.

Taraftarlar bu galibiyetten sonra büyük sevinç yaşarken, bir New castle taraftarının göbeğine NUFC (Newcastle United FC) yazması sosyal medyanın konusu oldu.

1 YIL SONRA GERİ DÖNDÜLER

Newcastle United geçen sezon veda ettiği Premier Lig’e 1 yıl sonra geri dönüyor. Benitez yönetimindeki siyah-beyazlı ekip bu sezon 46 maçta 29 galibiyet,7 beraberlik ve 10 mağlubiyet alarak 94 puanla ligi 1. sırada bitirdi ve Premier Lig’e yükseldi. (HABERLER.COM)

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