Newcastle, yeniden Premier Legue’de

İtfaiye, 9 kişiyi alevlerin içinden aldı— 7 Mayıs 2017
Kuzey Londra’nın Southgate bölgesinde meydana gelen yangında itfaiyenin müdahalesi sonucu 9 kişi alevler arasından kurtarıldı.
İngiltere Championship Ligi’nde Newcastle United evinde Barnsley’i ağırladı. Karşılaşmayı Newcastle united 3-0 kazandı ve Premier Lig’e yükseldi.
Taraftarlar bu galibiyetten sonra büyük sevinç yaşarken, bir New castle taraftarının göbeğine NUFC (Newcastle United FC) yazması sosyal medyanın konusu oldu.
1 YIL SONRA GERİ DÖNDÜLER
Newcastle United geçen sezon veda ettiği Premier Lig’e 1 yıl sonra geri dönüyor. Benitez yönetimindeki siyah-beyazlı ekip bu sezon 46 maçta 29 galibiyet,7 beraberlik ve 10 mağlubiyet alarak 94 puanla ligi 1. sırada bitirdi ve Premier Lig’e yükseldi. (HABERLER.COM)
Bu siteyi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş bulunuyorsunuz / By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. Detay / details
Bu internet sitesi, size en iyi hizmeti sunabilmek için çerezler kullanır. Ayarlarınızı değiştirmeden bu siteyi kullanmaya devam eder ya da aşağıdaki "Kabul" bağlantısına basarsanız bunu kabul etmiş bulunursunuz.
This website uses cookies to give you the best service possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.
Yorum bırak