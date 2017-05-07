Peynir peşinde koşulan festival

Dünya’nın en ilginç ve en tehlikeli yarışması her yılın mayıs ayında İngiltere’nin Cooper’s Hill bölgesinde gerçekleşiyor. Milyonlarca kişi bu yarışmaya katılmak ve izlemek için festivale akın ediyor. Peki peynir yuvarlama yarışması nasıl oynanıyor? işte en ‘sakat’ eğlence: Peynir Yuvarlama Festivali…

İngiltere’de her yıl birbirinden değişik festivaller düzenleniyor. Ancak İngilizlerin düzenlediği festivallerin arasında en ilginç ve en tehlikeli olanı ‘peynir yuvarlama’ yarışması. Peynir yuvarlama festivali 17. yüzyıldan beri her yılın mayıs ayının ikinci haftasında Cooper’s Hill bölgesinde gerçekleşiyor. Milyonlarca insanın katılımıyla gerçekleşen yarışmanın kazananı sadece bir kutu peynir kazanıyor. Ancak İngilizler için bu yarışmanın ödülü önemli değil. Yarışma eğlence ve adrenalin içerdiği için yarışmaya katılanların çoğu yarışmayı sakatlanmış veya kırık çıkıklarla bitiriyor. Bu festival yarışmacılar için tehlikeli olduğu için bir süre yasaklanmıştı ancak yoğun istek üzerine festival bir süre sonra tekrar yapılmaya başladı. Yokuştan atılan 4 kiloluk yuvarlak peynirin hızı 100 kilometreyi aşıyor. Farklı yaş gruplarından katılan birçok katılımcı, dik bir yokuştan bırakılan peyniri yakalamak için mücadele veriyor. Peynir yuvarlamanın tehlikeli olduğu için bu yıl ilk defa olarak peynir yerine iki kilogram ağırlığında köpük kullanıldı. Ancak hava şartlarının yağışlı ve zeminin kaygan olmasından ötürü sakatlananların daha fazla olduğu söyleniyor. Sadece İngilizlerin değil yabancılarında katıldığı bu festivalin geçen seneki kazananı Güney Kore’den bir gençti. Gencin festival için söylediği tek kelime “çılgınlık” oldu.

İngiltere’nin güneybatısında yer alan Gloucester’da Brockworth köyünün Cooper Hill tepesinde düzenlenen peynir yakalama festivalinde her yıl eğlenceli görüntülere sahne oluyor. Bu sene düzenlenecek olan Peynir yakalama festivali için şimdiden katılımcılar başka ülkelerinden geldi ve yarışma için hazırlık yapmakla meşguller. Oyunun ödülünden çok adrenalin seven insanların katılımıyla gerçekleşecek olan bu yarışma umarım bu yıl az yaralanmalarla biter. (HÜRRİYET)