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Tottenham Çocukları

— 7 Mayıs 2017

 

“BU konu hakkında yazmak mayınlı arazide dolaşmak gibidir.” diyen Adil Okay, yazar Dursaliye Şahan’ın Tottenham Çocukları adlı kitabını inceleyerek bir yazı yazdı.

Adil Okay’ın kitap hakkında yazdığı yazıda öne çıkan kısımlar şöyle:

“Tottenham Çocukları adlı yeni romanı elime geçtiğinde ön sıralara koyayım birkaç ay sonra okurum diye düşünsem de meraktan göz atmaktan kendimi alamadım. Birkaç sayfa okudum. Beklediğimden daha akıcıydı. Elimden bırakamadım. Okudukça şaşkınlığım arttı. “Bu gözlemleri nasıl, nerede yapmış Dursaliye Şahan?” dedim. Sanki o coğrafyada yaşayan bir insanın zengin anıları, gözlemleriydi okuduklarım. Oysa biliyordum ki yazar batılıydı.

Velhasıl romanı birkaç günde bitirdim. Ve son söyleyeceğimi başta söylersem: Damağımda roman tadı kaldı diyebilirim. Zarif bir üslup ve mükemmel betimlemeler. Su gibi akıyor, okunuyor.

Romanın daha girişinde, “Bu konu hakkında yazmak, mayınlı arazide dolaşmak gibidir”, diye düşündüm. Anlatıcının yorumlarına ara sıra itiraz edesim geldi ama bu kadar sansür, oto sansür sorunsalının arasında iyi olmuş dedim. Kim bilir ne kadar tepkiyi göğüslemek zorunda kalmıştır yazar ve muhtemelen yayınevi bulmakta da zorlanmıştır diye düşündüm.”

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