Arsenal, United’ı affetmedi

Emirates Stadı’nda Andre Marriner’in yönettiği maçta gülen taraf 2-0’lık skorla Arsenal oldu.

İlk yarısı golsüz biten karşılaşmada ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 54. Dakikalda Granit Xhaka ile 57.dakikada Danny Wellbeck kaydetti. Bu gollerde asisti yapan isim Alex Oxlade-Chamberlain oldu.

Öte yandan Arsenal‘de Mesut Özil 90 dakika forma giydi. Alınan bu galibiyetin ardından Arsene Wengeryönetimindeki Arsenal 63 puana ulaşırken, Jose Mourinho‘nun çalıştırdığı United ise 65 puanda kaldı.

Premier Lig’de bir sonraki hafta Arsenal deplasmanda Southampton ile karşılaşırken, Manchester United ise deplasmanda Tottenham ile kozlarını paylaşacak. (SPOR VADİSİ)