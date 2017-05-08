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Banksy, bu kez İngiltere seçimlerine gönderme yaptı

— 8 Mayıs 2017

Dünyaca ünlü İngiliz sokak sanatçısı Banksy, bu kez “Avrupa Birliği tartışmalarına” dikkat çeken bir duvar resmi ile ortaya çıktı.

Ünlü sanatçı, son eserini, İngiltere’nin güney doğusunda yer alan Kent şehrinde, otoyol üzerindeki bir bina duvarına çizdi.

Avrupa Birliği bayrağında yer alan yıldızlardan birini söken işçiyi gösteren duvar resminin, Banksy’e ait olduğu sanatçının instagram hesabında yapılan paylaşımlarla doğrulandı.

Bugüne kadar kimliğini açıklamayan Banksy, özellikle politik içeriği olan duvar resimleri ile biliniyor.

Ünlü İngiliz sanatçının son duvar resmi de, Avrupa Birliği’nden ayrılma tartışmalarının gölgesinde gidilen İngiltere seçimlerine bir gönderme olarak yorumlandı.

Banksy, daha önce de Filistin ve mülteci sorunu için duvar resimleri çizmişti. (BBCTÜRKÇE)

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