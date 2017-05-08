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Dumlupınar şampiyon

— 8 Mayıs 2017

 

Fotoğraflar: YUNUS DALGIÇ

Ligin ilk etabında son haftalardaki atağı ile play-off grubuna kalmayı başaran Dumlupınar, oynadığı üç maçı da farklı skorlarla kazanıp, 2016-17 sezonunun en büyüğü oldu.

İlk iki maçta Trabzonspor ve Esenler karşısında 5-2’lik galibiyetler elde eden Sarı-Kırmızılı ekip, geçtiğimiz Pazar günü de New River Sports Centre 3G halı sahasında oynadığı play-off turunun son karşılaşmasında da Yalova’yı 4-0 yenip şampiyonluğu yakaladı.

Karşılaşmaya coşkulu başlayan ve ilk 20 dakika içinde bulduğu gollerle rahatlayan Dumlupınar, ikinci 45 dakikada da üstünlüğü elinde tutup farkı arttırdı. Hakemin son düdüğü sonrası saha kutlamalarına başlayan Dumlupınarlı’lar şampiyonluk kupasını ligin sponsoru olan Excellence Mortgage şirketinin sahibi Mehmet Mimoğlu’nun elinden aldı.

Dumlupınar’ın son 90 dakikadaki gollerini Hüseyin İsa (dakika 5), Kiran Bishop (dak 22), Davit Knight (dk.65) ve Kaan Borova (dk.79) kaydetti.

Ligin ilk etabını açık farkla lider kapatan Yalova ise play-off grubunda ise üç maçını da farklı kaybederek büyük hayal kırıklığ yaşadı ve dördüncülükten öteye geçemedi.

 

Excellence Mortgage Türk Ligi 1.Küme play-off turu

TAKIMLAR         O         G         B          M        A         Y       P

Dumlupınar             3          3          0          0          14       4          9

Trabzonspor             3          2          0          1          18       10        8

Esenler FC                 3          1          0          2          8          15       4

Yalova                        3          0          0          3          2          12       3

NOT: Play-off maçlarına Yalova (3), Trabzonspor (2), EsenlerFC (1) 

ve Dumlupınar (o) puanla başladı.

 

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