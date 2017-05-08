Hornsey Atatürk Okulu Avrupa’nın en iyisi seçildi

HORNSEY Atatürk Okulu halkoyunları ekibi, Almanya’da düzenlenen Avrupa Türk Halk Oyunları yarışmasında birinci oldu.

Almanya T.C Karlsruche Başkonsolosluğu katkılarıyla düzenlenen 8. Avrupa Türk Halk Oyunları yarışmasında Hornsey Atatürk Okulu küçükler kategorisinde birinci gelerek Avrupa’nın en iyisi olduğunu kanıtladı.

30 Nisan 2017 Pazar günü Kongresszentrum Stat Ohalle salonunda gerçekleşen yarışmada 13 çocuk ve 6 büyük olmak üzere 21 ekip Avrupa’nın en iyisi olmak için kıyasıya mücadele etti. Avrupa’nın farklı ülkelerinde faaliyet gösteren halk dansları ekiplerinin bir araya geldiği Karlsruhe şehrinde çok çekişmeli ve heyecanlı bir mücadele yaşandı.

Yarışmaya 24 dansçı, 7 müzisyen, yönetim kurulu ve ailelerden oluşan 55 kişilik kafileyle, Atatürk Okulları – Londra adıyla katılan ekibimiz muhteşem gösterileriyle birinciliği kazandı. Dokuz dakikalık gösteri programlarında, 3 kez kostüm değiştiren folklor ekibimiz, Kıbrıs Halk Danslarından Susta, Bahriyeli Çiftetellisi, Arabiye 2, Bardak Oyunu, Çiftetelli ve Orak oyunlarından oluşan gösterileri ve canlı müzik grubu ile yarışmayı izleyen yüzlerce konuğu ve jüriyi büyüledi. 24 dansçı ve 7 müzisyenle harika bir performans sergileyen, gösterilerinin bitiminde dakikalarca ayakta alkışlanan Hornsey Atatürk Okulu, Türkiye Halk Oyunları Federasyonu’na üye olup kendi dallarında uzman, Türkiye’nin farklı şehirlerinden gelen 6 kişilik jüri üyeleri tarafından birinci seçildi.

Yaklaşık 7 saat süren gösterilerin ardından sonucun açıklanmasıyla büyük bir mutluluk yaşayan kafile gözyaşlarına hakim olamadı. Avrupa Halk Dansları Birinciliğinden duyduğu mutluluğu dile getiren öğretmenimiz kendilerine sonsuz destek veren Hornsey Atatürk Okulu Yönetim Kurulu’na teşekkür ederek; “Çok zor şartlarda kendi kültür ve geleneklerimizi çocuklarımıza öğretmeye çalışıyoruz. Bu yarışma için hepimiz çok çalıştık, inandık ve başardık. Ekibimle gurur duyuyorum. Kendi Kıbrıs Türk Kültürü’müzle Avrupa’da böylesine büyük bir başarı sağlamak bizim için çok önemlidir.” dedi.

Atatürk Okulları Başkanı Türker Çakıcı ise “Bugün hepimizin gurur günüdür. Atatürk Okulları yönetim kurulu olarak ekibimizi, öğretmenlerini, müzisyenlerimizi, velilerimizi ve bu büyük hayalin gerçek olması için emek veren herkesi kutluyorum. Türk Okullarını büyük zorluklar ve imkansızlıklar altında devam ettirmek için var gücümüzle uğraşıyoruz, kazandığımız bu başarılar da bizlere her şeyi unutturuyor. Bizi destekleyen herkese teşekkür ediyorum. Şimdi yeni hedefimiz dünya birinciliği.” dedi.