Londra Gazete
Son haberler
7 Mayıs 2017 - Anadolu Kültür Festivaline günler kaldı
6 Mayıs 2017 - BTKD 15. yılını Nükhet Duru ile kutladı
6 Mayıs 2017 - Referandum sonuçları Brexit sonuçlarıyla benzer
6 Mayıs 2017 - Baskılı tişört satan Türk’e tarihi para cezası
5 Mayıs 2017 - Kuzey Enfield’ın Muhafazakar Parti adayı Nick De Bois oldu
Home / İngiltere ve Londra / İngiltere pasaportları ‘Deep Web’ den satılıyor

İngiltere pasaportları ‘Deep Web’ den satılıyor

— 8 Mayıs 2017

Avrupa Polis Teşkilatı’ndan (European Police Office) yapılan açıklamaya göre, İngiltere pasaportları siber terörist olarak belirlenen bir grup tarafından internetin ulaşılması güç kısmı ‘Deep Web’de satılmaya başlandı.
Avrupa Polis Teşkilatı Ajansı’nın başındaki isim Rob Wainwright, yaptığı açıklamada internetin bu gizli kısmının teröristlerce kullanıldığının ve büyük bir suç ortamının internette oluşturulduğunu belirtti. Wainwright ayrıca çalınan pasaportların ticarette kullanılabileceğinden şüphelendiğini ve böyle bir durumunun çok tehlikeli olabileceğini de söyledi. Pasaportların 750 pounda satıldığı da tespit edildi.
Liberal Demokratlar tarafından yürütülen bir araştırmaya göre, Pasaport Ofisi 2011 yılından bu yana 1,291 pasaport kaybetti.
Çalınan pasaportlar üzerinden yapılan ticaret ‘Deep Web’ olarak bilinen internet suç ortamının nasıl şekillendiğinin bir göstergesi.
Geçen sene Ekim ayında, internet üzerinden kendilerini Robin Hood olarak tanımlayan bir grup sahte tren bileti satarken yakalanmış ve bunu yüksek tren bileti fiyatlarından dolayı yaptıklarını söylemişlerdi. (ONTRAVA.COM)

Haber Okunma Sayısı: 103
﻿

Yorum bırak

Eposta adresiniz yayınlanmayacaktır. Zorunlu hücreler aşağıda belirtilmiştir.

Benzer haberler

Londra Gazete’de bugün

Bu haftanın eGazetesi

Bu haftaki kapak

04 Mayıs 2017 Perşembe
Sayı 844

Gazete kapak arşivi

Londra Gazete Ltd
177 Green Lanes
Palmers Green
London
N13 4UR

Tel: +44 (20) 8889 5025 news@londragazete.com
Yazar girişi

Bu siteyi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş bulunuyorsunuz / By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. Detay / details

Bu internet sitesi, size en iyi hizmeti sunabilmek için çerezler kullanır. Ayarlarınızı değiştirmeden bu siteyi kullanmaya devam eder ya da aşağıdaki "Kabul" bağlantısına basarsanız bunu kabul etmiş bulunursunuz.

This website uses cookies to give you the best service possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Kapat / Close