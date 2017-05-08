İngiltere pasaportları ‘Deep Web’ den satılıyor

Avrupa Polis Teşkilatı’ndan (European Police Office) yapılan açıklamaya göre, İngiltere pasaportları siber terörist olarak belirlenen bir grup tarafından internetin ulaşılması güç kısmı ‘Deep Web’de satılmaya başlandı.

Avrupa Polis Teşkilatı Ajansı’nın başındaki isim Rob Wainwright, yaptığı açıklamada internetin bu gizli kısmının teröristlerce kullanıldığının ve büyük bir suç ortamının internette oluşturulduğunu belirtti. Wainwright ayrıca çalınan pasaportların ticarette kullanılabileceğinden şüphelendiğini ve böyle bir durumunun çok tehlikeli olabileceğini de söyledi. Pasaportların 750 pounda satıldığı da tespit edildi.

Liberal Demokratlar tarafından yürütülen bir araştırmaya göre, Pasaport Ofisi 2011 yılından bu yana 1,291 pasaport kaybetti.

Çalınan pasaportlar üzerinden yapılan ticaret ‘Deep Web’ olarak bilinen internet suç ortamının nasıl şekillendiğinin bir göstergesi.

Geçen sene Ekim ayında, internet üzerinden kendilerini Robin Hood olarak tanımlayan bir grup sahte tren bileti satarken yakalanmış ve bunu yüksek tren bileti fiyatlarından dolayı yaptıklarını söylemişlerdi. (ONTRAVA.COM)