İngiltere’de konut fiyatları artış hızı değişmedi— 8 Mayıs 2017
İngiltere’de konut fiyatlarında yıllık bazda artış hızında değişiklik olmadı.
İngiltere’de konut fiyatlarında yıllık bazda artış hızında değişiklik olmadı.
Mortgage Bankası Halifax tarafından yapılan araştırmanın sonuçlarına göre, Nisan ayında fiyatlar yıllık yüzde 3,8 arttı. Beklenti fiyatların yüzde 3,6 artacağı yönündeydi.
Fiyatlar bir önceki ay da yıllık yüzde 3,8 artış göstermişti. Konut fiyatları aylık yüzde 0,1 geriledi. Beklenti yüzde 0,1 artış olacağı yönündeydi.
3 Aylık dönem için ortalama fiyatlar yüzde 0,2 düştü. Ortalama fiyat 219 bin 649 sterlin oldu.
Halifax konut fiyat endeksi de 711,3 puandan 710,9 puana indi. (DÜNYA.COM)
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