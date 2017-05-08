Londra Gazete
Son haberler
8 Mayıs 2017 - Hornsey Atatürk Okulu Avrupa’nın en iyisi seçildi
8 Mayıs 2017 - İşçi ve emekçiler daha iyi şartlar istiyor
7 Mayıs 2017 - Anadolu Kültür Festivaline günler kaldı
6 Mayıs 2017 - BTKD 15. yılını Nükhet Duru ile kutladı
6 Mayıs 2017 - Referandum sonuçları Brexit sonuçlarıyla benzer
Home / İngiltere ve Londra / İngiltere’de konut fiyatları artış hızı değişmedi

İngiltere’de konut fiyatları artış hızı değişmedi

— 8 Mayıs 2017

İngiltere’de konut fiyatlarında yıllık bazda artış hızında değişiklik olmadı.

Mortgage Bankası Halifax tarafından yapılan araştırmanın sonuçlarına göre, Nisan ayında fiyatlar yıllık yüzde 3,8 arttı. Beklenti fiyatların yüzde 3,6 artacağı yönündeydi.

Fiyatlar bir önceki ay da yıllık yüzde 3,8 artış göstermişti. Konut fiyatları aylık yüzde 0,1 geriledi. Beklenti yüzde 0,1 artış olacağı yönündeydi.

3 Aylık dönem için ortalama fiyatlar yüzde 0,2 düştü. Ortalama fiyat 219 bin 649 sterlin oldu.

Halifax konut fiyat endeksi de 711,3 puandan 710,9 puana indi. (DÜNYA.COM)

Haber Okunma Sayısı: 650
﻿

Yorum bırak

Eposta adresiniz yayınlanmayacaktır. Zorunlu hücreler aşağıda belirtilmiştir.

Benzer haberler

Londra Gazete’de bugün

Bu haftanın eGazetesi

Bu haftaki kapak

04 Mayıs 2017 Perşembe
Sayı 844

Gazete kapak arşivi

Londra Gazete Ltd
177 Green Lanes
Palmers Green
London
N13 4UR

Tel: +44 (20) 8889 5025 news@londragazete.com
Yazar girişi

Bu siteyi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş bulunuyorsunuz / By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. Detay / details

Bu internet sitesi, size en iyi hizmeti sunabilmek için çerezler kullanır. Ayarlarınızı değiştirmeden bu siteyi kullanmaya devam eder ya da aşağıdaki "Kabul" bağlantısına basarsanız bunu kabul etmiş bulunursunuz.

This website uses cookies to give you the best service possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Kapat / Close