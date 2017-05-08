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Kıbrıslı şairler Londra’da buluştu

— 8 Mayıs 2017

KIBRISLI sanatçılar platformunun düzenlemiş olduğu şiir dinletisi ve kitap tanıtım etkinliği Salı günü Kıbrıs Evinde gerçekleştirilen bir organizasyonla yapıldı.

Şairlerden Neşe Yaşın ve Maria Şakalli’nin katılımıyla gerçekleştirilen organizasyonda Kıbrıslı sanatçılar şiirlerini katılımcılar ile paylaştı. Kıbrıs Toplum Merkezinin salonunda gerçekleştirilen etkinliğe yaklaşık 20 kişi katılım gösterirken ünlü şairler yayımlanan kitaplarından şiirler okudu. Kıbrıs Sanatçılar Platformu üyesi Ertanç Hidayettin verdiği demeçte amaçlarının Kıbrıs kültürünü yaşatmak olduğunu dile getirdi. Hidayettin “Geçmişten bugüne kadar birçok farklı etkinlik gerçekleştirdik. Ünlü sanatçılarımızı Londra’da ağırlamaktan gurur ve mutluluk duyuyoruz.” açıklamalarında bulundu.

Ünlü şair Neşe Yaşın gerçekleştirdiği konuşmada ise “Yeni kitaplarımızın tanıtımlarını ve şiirlerimizi okumak için Maria Sakalli ile birlikte Londra’ya geldik. Bu yıl içerisinde 2 ayrı kitabı okuyucularımızla buluşturduk. Katılımcılarla birlikte bugün şiir dinletisi gerçekleştirerek katılımcılarla birlikte güzel bir gün geçirmeyi ümit ediyorum.” açıklamalarında bulundu. Etkinliğe katılarak şiirlerini okuyan ünlü şair Maria Sakalli ise verdiği demeçte Londra’da ilk defa şiirlerini okuduğu için heyecanlı olduğunu dile getirdi. Sakalli “Londra’ya bizleri davet ettikleri için Kıbrıslı Sanatçılar Platformuna çok teşekkür ederim. Kendi şiirlerimi burada okumaktan oldukça mutlu ve heyecanlıyım.” şeklinde konuştu. Kıbrıslı sanatçılar Platformu’nun 6.sını düzenlendiği etkinlik yaklaşık 1.5 saat sürdü.

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