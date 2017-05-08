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Nesli tükenen kuşlar uyduyla tespit edilecek

— 8 Mayıs 2017

Bilim insanları, nesli tükenmekte olan kuş türlerinin sayımını yapabilmek için uzaydan uydu görüntülerini kullanabilmeye imkan tanıyan yeni bir teknoloji geliştirdi.

İngiltere Antarktika Araştırma grubu ve Yeni Zelanda Canterbury Müzesi ortaklığı çerçevesinde geliştirilen yeni bir proje kapsamında, uzaydan yüksek çözünürlükte çekilen fotoğraflar ile albatros türü kuşların takibi yapılabilecek. “Ibis” adlı dergide yayınlanan çalışmanın açıklanan detaylarında, albatros adlı martı benzeri büyük beyaz deniz kuşlarının dünyada nesli tükenmekte olduğuna ve üreme yerlerinin genellikle ulaşması zor adalarda olduğu için takip etmesinin zorlu bir süreç gerektirdiğine dikkat çekildi.

Araştırmacılara göre, uzaydaki uydular tarafından tek bir kuş türünün sayımının yapılması ilk defa gerçekleşecek bir olay olarak dikkat çekiyor. Daha önceki çalışmaların, küçük hayvan gruplarında ve “konsept olarak” geliştirilen araştırmalarda kullanıldığı belirtiliyor. Bu araştırmada ise, uydudan alınan görüntülerin, bütün bir türün yayıldığı alanı incelediği ve bunun üreme dönemi içerisinde olduğu vurgulanıyor.
Küçük objelerin 30 cm kadar yakınlaştırılabildiği bir teknoloji olan WorldView-3 uydusu sayesinde araştırmacılar, albatrosların uzaktan görüntüsü olan beyaz noktaları sayarak, üreme dönemlerinde olan kuşların adedini öğrenmeyi başardı. (ONTRAVA.COM)

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