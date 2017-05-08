Servetleri geçen yıl yüzde 14 arttı— 8 Mayıs 2017
İngiltere’de yayımlanan pazar gazetelerinden Sunday Times, ülkenin en zengin isimlerinin geçtiğimiz yıl içinde servetini yüzde 14 artırdığını kaleme aldı.
İngiltere’de yayımlanan pazar gazetelerinden Sunday Times, ülkenin en zengin isimlerinin geçtiğimiz yıl içinde servetini yüzde 14 artırdığını kaleme aldı.
Gazetenin İngiltere’nin en zengin isimlerini sıraladığı 1.000 kişilik listesine göre ülkenin Avrupa Birliği’nden (AB) ayrılma süreci olan Brexit’e rağmen milyarderler varlığını 658 milyar sterline (854 milyar dolar) yükseltti.
Ünlü şarkıcı Adele, yıl içinde 40 milyar sterlin kazanarak varlığını 125 milyar sterline yükseltti. Böylece İngitere’nin en çok kazanan kadın müzisyeni oldu.
Listeye en hızlı girişi ise futbolcu Zlatan Ibrahimovic yaptı. Ibrahimovic, Manchester United’a transfer olması sayesinde 110 milyon sterlin ile listeye girdi.
Arsenal futbol kulübünün yüzde 30’una sahip olan Alisher Usmanov ise servetine 4 milyar sterlin ekledi.
Sri and Gopi Hinduja kardeşler, emlak, sağlık, petrol ve gaz yatırımları ile listenin birinci sırasında yer alıyor.
Listeyi hazırlayan isimlerden Robert Watts, Brexit’e rağmen milyarderlerin varlıklarını artırmasına gerekçe olarak hisse senetleri piyasasındaki yükselişi gösterdi. (BBCTÜRKÇE)
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