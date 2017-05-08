Tugay’ın eski takımı Blackburn yine küme düştü

Iraklı Kürtler sonbaharda referanduma hazırlanıyor— 8 Mayıs 2017
İngiliz The Times gazetesi, bölgedeki üst düzey yetkililere dayandırdığı haberinde, Iraklı Kürtlerin sonbaharda bağımsızlık referandumuna hazırlandığını duyurdu.
Blackburn, Premier Lig şampiyonluğundan 22 yıl sonra Championship’ten de düştü. Premier Lig tarihinin 6 şampiyonundan birisi olan Blackburn Rovers Championship’te de tutunamadı.
Rovers, Brentford deplasmanında 3-1 kazandı ancak Nottingham Forest‘in İpswich’i 3-0 yenmesiyle 2 averaj farkla küme düştü. Mavi-Beyazlılar, Premier Lig’de şampiyonluk yaşayıp League One’a düşen ilk takım oldu.
SAM ALLARDYCE KOVULMUŞTU
2010’da Hintli Venky’s tarafından satın alınan efsane takımda, Venky’s kulübü satın aldıktan bir hafta sonra menajer Sam Allardyce’ı kovmuştu. Ve takım şu anda Venky’s dönemindeki sekizinci menajeriyle çalışıyor.
Türk Milli Takımı ve Galatasaray’ın yıldızı Tugay Kerimoğlu da, Blackburn Rovers’ın Premier League’de yer aldığı dönemde sekiz yıl formasını giymiş ve bu takımda görkemli bir jübileyle futbola veda etmişti.
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