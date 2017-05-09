Bıçak suçlarına yönelik operasyon: 399 kişi gözaltında

Londra polisi geçtiğimiz günlerde iki hafta süren bıçak suçlarına yönelik ‘dev’ bir operasyon gerçekleştirdi.

Nisan ayının 23 ve 24’ünde sona eren iki haftalık sürede 11 kişinin bıçaklanması üzerine harekete geçen Londra polisi aralarında çok sayıda dedektifin de bulunduğu 100 kişilik polis ordusuyla bıçak taşıyan insanları hedef aldı. İki hafta boyunca devam eden ‘Sceptre’ adı verilen opreasyonda bazı günler 50 olmak üzere 399 kişi gözaltına alınırken, sokaklardan da 300 bıçak toplandı. 1000’den fazla taramanın yapıldığı operasyonda 15 de silah ele geçirildi. Aynı tarihlerde bu tür saldırı silahlarının satışıyla ilgili olarak 72 yere de gizli veya açık denetlemelerde bulunuldu.

Bu tür operasyonların devam edeceği de polis yetkilileri tarafından açıklandı.

Metropolitan Police’ten dedektif Michael Gallagher, bu operasyonun herkese güçlü mesajlar verdiğini belirterek, “Bu, trajik soruna çözüm bulmayı amaçlıyor” dedi. Dedektif Callagher, “Yasal kurumlar, sivil toplum örgütleri ve topluluklar arasındaki işbirliğine dayalı bir yaklaşım, güçlü bir akademik kanıt tabanı ve etkin polis teşkilatı tarafından desteklenen bu tür suçlarda uzun vadede bir azalmaya ulaşmak için tek çözüm” şeklinde konuştu.

Michael Callagher, bıçak suçuyla ilgili bir kişiden şüphe duyan herkesi http://www.met.police.uk/StopKnifeCrime adresindeki polis web sitesini ziyaret etmeye çağırdı.

Öte yandan geçen hafta da Londra’nın Hackney ve Islington bölgelerinde bıçak suçları aleyhine yüzlerce kişinin katıldığı ‘barış’ yanlısı bir eylem düzenlendi. Bıçak suçlarında hayatlarını kaybedenlerin ailelerin de katıldığı eylemde bu konuda tedbir alınması istendi.