Birmingham City ligde kaldı

Dünyanın en zeki insanı 12 yaşındaki Rajgauri Pawar— 9 Mayıs 2017
İngiltere’nin Cheshire idari bölgesinde, yapılan IQ testleri sonucu dünyanın en zeki insanının Hint asıllı 12 yaşındaki Rajgauri Pawar olduğu açıklandı.
İngiltere Championship’te Birmingham City ligde kalışını kutluyor.
Sezonun son maçında deplasmanda Bristol City’yi 16. dakikada attığı golle 1-0 yenen Birmingham City 46 maçta 53 puana ulaştı ve sezonu 19.sırada kapattı. Birmingham City bu maçta berabere dahi kalsa gol averajı ile küme düşecekti. Championship’te son küme düşen takım Blackburn Rovers oldu.
25 bin 404 futbolseverin izlediği maçta Kerim Frei yedekler arasındaydı.
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