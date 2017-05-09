Brexit sonrası büyük bankalar, İngiltere’den taşınıyor

İngiltere‘de Brexit sonrası Londra‘daki dünyanın en büyük bankaları önümüzdeki iki yılda yaklaşık 9 bin istihdamı Avrupa‘nın başka bölgelerine götürmeyi planlıyorlar.

Standard Chartered ve JPMorgan geçtiğimiz hafta yaptıkları açıklamalarla Brexit sonrası planlarının genel hatlarını çizen son global bankalar oldular. Bu iki banka, operasyonlarını Londra‘dan çıkarmayı planlayan ve sayıları gittikçe artan bankalar arasında kendine yer buldular.

Goldman Sachs CEO’su Lloyd Blankfein, geçtiğimiz cuma günü yaptığı bir açıklamada Brexit nedeniyle Londra‘nın bir finans merkezi olarak büyümesinin durabileceğini belirtti.

Aralarında Goldman Sachs, UBS ve Citigroup‘un da olduğu on üç banka Avrupa Birliği ortak pazarına erişimlerini devam ettirebilmek adına operasyonlarını Avrupa‘da nasıl gözden geçireceklerinin sinyallerini vermeye başladılar.

İstihdamların taşınması Londra‘nın finans işlerinin yaklaşık yüzde 2’sini temsil ederken, finans hizmetlerinde çalışan ve vergi ödeyen varlıklı kişileri kaybetmesi halinde İngiltere‘nin vergi gelirlerinin de darbe alabileceğine dikkat çekiliyor.

FRANFURT VE DUBLIN YENİ ALTERNATİF KENTLER

Independent gazetesindeki habere göre, Frankfurt ve Dublin bu yeniden yerleşme planlarında en öne çıkan kazananlar olarak dikkat çekiyorlar.

Londra’dan çıkmayı planlayan 13 bankadan altı tanesi Frankfurt‘ta ya yeni bir ofis açmayı ya da operasyonlarının çoğunluğunu oraya taşımayı planlıyorlar. Bankalardan üç tanesi Dublin’e taşınmayı daha uygun görüyorlar.

DEUTSCHE BANK 4 BİN İŞİ LONDRA’DAN TAŞIMAYI PLANLIYOR

Alman bankası Deutsche Bank geçtiğimiz 26 Nisan’da Brexit’in sonucu olarak İngiltere‘de bulunan 4 bine yakın işi Frankfurt ve diğer kentlere taşıyabileceğini açıklamıştı

JP Morgan ise geçtiğimiz hafta, önümüzdeki iki yıl içerisinde yüzlerce işi diğer üç Avrupa kentine taşımayı planladığını açıklamıştı.

Indepent gazetesine göre, İngiltere‘de finans sektöründeki 4 bin ile 232 bin arasındaki işin Brexit dolayısıyla kaybedilebileceği tahmin ediliyor. (DHA)