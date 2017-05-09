Brexitçi gruptan “Huzur İçinde Yat Fransa” yorumu

İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden (AB) ayrılması (Brexit) kampanyasında başı çeken “Leave.eu” adlı grup, Fransa’da yapılan cumhurbaşkanı seçimiyle ülkenin Almanya’ya teslim olduğunu iddia etti.

Aşırı sağcı, AB ve göçmen karşıtı Birleşik Krallık Bağımsızlık Partisine (UKIP) yakın Leave.eu adlı kampanya grubu, Fransa‘daki cumhurbaşkanı seçim sonucuna sosyal medya hesabı üzerinden tepki gösterdi.

Adı “AB’den ayrıl” anlamına gelen grubun Twitter hesabında yayımlanan mesajda, Emmanuel Macron‘un cumhurbaşkanı seçilmesine ilişkin olarak, “Fransa 1940’a geri döndü. Bu kez, Almanya‘ya yakıt ve kurşundan da tasarruf ettirdi.” ifadesi kullanıldı.

Mesajda, Fransa‘nın İkinci Dünya Savaşı’nda Almanya‘ya teslim olduğunu duyuran döneme ait bir gazete kupürü de yer aldı.

Grup, bir diğer mesajında da Fransa‘nın Macron’u seçmekle “öldüğünü” ima ederek “Huzur içinde yat Fransa” ifadesini kullandı.

Fransa’da dün yapılan cumhurbaşkanı seçimini liberal Macron, aşırı sağcı ve AB karşıtı Marine Le Penkarşısında ezici bir çoğunlukla önde bitirmişti. Le Pen kazansaydı Fransa‘nın da İngiltere‘yi takip ederek AB‘den ayrılması (Frexit) gündeme gelebilecekti.

Leave.eu grubunun başı çektiği kampanya sonucunda İngiltere, geçen yıl yapılan referandumda halkın yüzde 52’sinin desteğiyle AB‘den ayrılma kararı almıştı. Ülke, 29 Mart’ta, 2 yıl sürmesi öngörülen AB‘den ayrılma sürecini resmi olarak başlattı.

Fransa, Haziran 1940’da Nazi idaresindeki Almanya‘ya teslim olmuş, Mareşal Henri Petain başbakanlığında Vichy kentine taşınan Fransız hükümeti Nazi Almanyası ile savaş boyunca iş birliği yapmıştı. (AA)