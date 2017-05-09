Brighton’da seks skandalı!

Premier League’nin yeni takımı Brighton’ın futbolcusu Shane Duffy’nin yatakta başka bir kadınla çekilmiş çıplak fotoğrafları sosyal medyada paylaşılınca eşini aldattığı ortaya çıktı.

Fotoğrafı sosyal medyada, “Shane Duffy eve gitmek istemediği zaman” ifadesiyle paylaşan Daniella Francesca adlı kadın, Ada’da ses getiren olay sonrası The Sun’a konuştu. Daniella Francesca, Duffy ile gece kulübünde tanıştıklarını ve o gece beraber olduklarını belirtti. Shane Duffy’ye defalarca evli olup olmadığını sorduğunu dile getiren Daniella Francesca, İrlandalı futbolcunun yalnız olduğunu söylediğini ifade etti. Daniella Francesca, fotoğrafı paylaştıktan sonra Shane Duffy’nin kendisine silmesi için yalvardığını söyledi. (FANATİK)