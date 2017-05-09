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Citymapper Londra’da akıllı otobüs seferlerine başlıyor

— 9 Mayıs 2017

Dünyanın dört bir yanında kullanıcılarına ulaşım çözümleri sunan akıllı telefon uygulaması Citymapper, İngiltere’nin başkenti Londra’da akıllı otobüs seferlerine başlıyor.

Hizmet verdiği 40 şehir arasında artık İstanbul’un da bulunduğu Citymapper, açık veri kullanarak şehirlerdeki ulaşım hatları için çözümler üretiyor.

Edindiği verilerden şehirler için yeni bir ulaşım yönetimi yaratmak isteyen uygulama, bunun ilk adımı olarak otobüs servisine başlıyor.

İlk başta Lonra şehir merkezinde şirketin ana ofisini de içeren bir hatta hizmet verecek olan yeşil otobüs için daha sonra şehrin diğer yerleri için de hatlar geliştirilecek.

Şirket trafiğin yoğun olduğu şehirlerde daha çok işe yarayacağını düşündüğü küçük bir otobüs modeli devreye sokuyor.

Uygulamanın amacı şehrin otobüs hatlarını geliştirerek daha verimli yolculuk güzergahları oluşturmak.

İSTANBUL DA LİSTEDE

2012 yılında kurulan şirketin CEO’su Azmat Yusuf, Wired dergisine yaptığı açıklamada bütün ulaşım alternatiflerinin gelişirken otobüslerin neredeyse 19’uncu yüzyıldan beri ilerlemediğini söylüyor.

Citymapper’in geliştirdiği otobüsün önemli özelliklerinden biri akıllı ve yeşil olması.

30 adet yeşil koltuğun bulunduğu otobüste elektronik cihazları şarj etmek için yerler olacak, büyük ekranlar yolculara ne zaman inmeleri gerektiğini gösterecek; sürücüye trafik, yolcu sayısı ve mesafe hakkında sürekli güncel bilgiler gösterilecek.

Hattan edinilen yolcu tecrübeleri ve deneyim üzerine şehrin diğer yerlerinde de otobüs hatlarının geliştirilmesi planlanıyor.

Şirket aynı otobüs uygulamasını İstanbul’a da getirmeyi hedefliyor.

Wired dergisi, Uber, Lyft ve BlaBlaCar gibi araba paylaşımı üzerine uygulama geliştiren şirketlerin toplu ulaşımdan uzak durmasına rağmen Citymapper’in bu işe girişmesinin arkasında yeni bir iş modeli yaratmak olduğunu yazdı.

Otobüsler başlangıçta ücretsiz olacak, ücret alınmaya başlandığı anda Londra’nın ulaşım regülasyonlarına tabi olması gerekecek.

Wired, Citymapper’in nihai hedefinin bu yeni ulaşım şeklinden para kazanmak olduğunu söylese de, şirketin kurucusu ve CEO’su Azmat Yusuf ise bu işi başarılı bir şekilde yürütürlerse bir şekilde paranın geleceğini söylüyor. (BBCTÜRKÇE)

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