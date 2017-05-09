Crawley Town, sezonu 19. bitirdi

Bıçak suçlarına yönelik operasyon: 399 kişi gözaltında— 9 Mayıs 2017
Londra polisi geçtiğimiz günlerde iki hafta süren bıçak suçlarına yönelik ‘dev’ bir operasyon gerçekleştirdi.
Sky Bet League Two’da Kayserili Türk işadamı Ziya Eren’in sahibi olduğu Crawley Town, sezonun son maçında sahasında Mansfield Town’la 2-2 berabere kaldı.
2 bin 635 seyircinin izlediği karşılaşmada 12 ve 23’te yediği gollerle 2-0 geriye düşen Crawley Town, 34 ve 55’te attığı gollerle skora denge getirdi.
Kaleci Yuusf Mersin’in yedekler arasında olduğu bu maçla Crawley Town sezonu 46 maçta 51 puanla 19’uncu sırada bitirdi.
Öte yandan ligden düşen ve Ömer Rıza’nın teknik adamlığını yaptığı Leyton Orient son maçında rakip sahada Blackpool’a 3-1 kaybetti.
Bu siteyi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş bulunuyorsunuz / By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. Detay / details
Bu internet sitesi, size en iyi hizmeti sunabilmek için çerezler kullanır. Ayarlarınızı değiştirmeden bu siteyi kullanmaya devam eder ya da aşağıdaki "Kabul" bağlantısına basarsanız bunu kabul etmiş bulunursunuz.
This website uses cookies to give you the best service possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.
Yorum bırak