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Derinya ve Lefke kapıları için AB yardıma hazır

— 9 Mayıs 2017

 

 

Avrupa Komisyonu, Derinya ve Lefke geçiş noktalarındaki ara bölgenin onarım çalışmaları için mali yardıma hazır olduğu ancak, mali yardımın verilmesi için detaylı bir şekilde başvuru sunulması gerektiği belirtildi.

Kıbrıs Rum ve Kıbrıs Türk siyasi partilerinin temsilcileri,  Slovakya Büyükelçiliğinin himayesinde geçen günlerde Derinya ve Lefke geçiş noktalarında yaptıkları ziyaretleri sırasında, çalışmaların iyi yolda olduğunu gözlemlediler ancak ara bölgede bulunan ve geçiş noktalarındaki yolun bir kısmının hala daha onarılmadığını tespit ettiler.

Geçiş noktalarıyla ilgili iki toplumlu komitenin Kıbrıslı Rum eş başkanı Sotos Zakheos,,  Avrupa Birliği`nden mali yardım beklendiğini söyledi.

Avrupa Komisyonu`ndan elde edilen bilgilere göre, Derinya ve Lefke geçiş noktaları, Avrupa Birliği`nin Ağustos 2015 tarihinden itibaren yeşil hat kanunu çerçevesinde onaylanan projeler arasında bulunuyor.

Aynı kaynaklara göre, UNFICYP`ın Geçiş Noktaları iki toplumlu komitenin adına Kasım 2015 tarihinde ara bölgenin kuzeyinde projelerin yapılması konusunda sunduğu önerinin ardından, Güven Artırıcı Önlemler çerçevesinde 2 milyon 108 bin avro ile finanse edilmesi kararlaştırdı.

Aynı kaynaklar, Avrupa Komisyonunun, detaylı bir şekilde başvuru yapılması durumunda mali yardımında bulunmaya hazır olduğunu belirttiler. (HABERKIBRIS)

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