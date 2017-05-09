Bıçak suçlarına yönelik operasyon: 399 kişi gözaltında— 9 Mayıs 2017
Londra polisi geçtiğimiz günlerde iki hafta süren bıçak suçlarına yönelik ‘dev’ bir operasyon gerçekleştirdi.
Sky Bet League One takımlarından Walsall’da sezonu başarılarla tamamlayan Erhun Öztümer, iki ödül daha aldı.
Lig sponsoru Sky Bet tarafından Kasım ve Şubat aylarında attığı gollerine ‘Ayın Golü’ ödülü verilen Erhun Öztümer için taraftarları da ödülle teşekkür etti.
Walsall Kulübü tarafından taraftarlarının oylarıyla yapılan ‘Yılın Golü’ ödülü yarışmasında Erhun Öztümer’in, Bolton ağlarına 40 yard’dan attığı gol sezonun en iyi golü seçildi.
Kıbrıslı Türk futbolcu, takım arkadaşları tarafından da ‘Futbolcuların Seçtiği Yılın Oyuncusu’ ödülünü kazandı.
Erhun Öztümer, Walsall’daki ilk sezonunda 15 gol atma başarısı gösterdi.
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