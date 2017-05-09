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Erhun Öztümer iki ödül daha aldı

— 9 Mayıs 2017

Sky Bet League One takımlarından Walsall’da sezonu başarılarla tamamlayan Erhun Öztümer, iki ödül daha aldı.

Lig sponsoru Sky Bet tarafından Kasım ve Şubat aylarında attığı gollerine ‘Ayın Golü’ ödülü verilen Erhun Öztümer için taraftarları da ödülle teşekkür etti.

Walsall Kulübü tarafından taraftarlarının oylarıyla yapılan ‘Yılın Golü’ ödülü yarışmasında Erhun Öztümer’in, Bolton ağlarına 40 yard’dan attığı gol sezonun en iyi golü seçildi.

Kıbrıslı Türk futbolcu, takım arkadaşları tarafından da ‘Futbolcuların Seçtiği Yılın Oyuncusu’ ödülünü kazandı.

Erhun Öztümer, Walsall’daki ilk sezonunda 15 gol atma başarısı gösterdi.

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