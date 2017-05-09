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‘İngiltere’de e-sigara içenlerin çoğu tütünü bıraktı’

— 9 Mayıs 2017

İngiltere’de elektronik sigara içenlerin yarıdan fazlasının tütün kullanımını tamamen bıraktığı ortaya çıktı.

Sigarayla mücadele eden “Action on Smoking and Health” örgütünün 12 bin yetişkin üzerinde yaptığı ankete göre yaklaşık 1,5 milyon e-sigara kullanıcısı artık tütün kullanmıyor. E-sigara kullanıcılarının yaklaşık 1,3 milyonu ise tütün kullanmayı sürdürüyor.

E-sigaradaki artışa rağmen İngiltere’de 9 milyon kişi hala tütün bağımlısı.

2012 yılında sayıları 700 bini bulan e-sigara kullanıcılarının bugünkü sayısı ise yaklaşık 2,9 milyon.

E-sigara kullanımının en önemli nedeni ise sigara alışkanlığını bırakabilmek.

Bilim insanları e-sigara kullanıcılarının zehirli maddelere maruz kalmasının tütün kullanan kişilerden çok daha düşük olduğunu söylüyor.

HARİKA HABER ANCAK…

Örgütün üst düzey yöneticisi Deborah Arnott, e-sigarayla ilgili sayıların “harika haber” olduğunu ancak e-sigaraya geçme oranının tavan yaptığını ve bundan sonra büyümesinin yavaşlayacağını söyledi.

Sigara içenlerin üçte birinden fazlası e-sigarayı hiç denemedikleri için güvenlik ve bağımlılık konusunda endişeler sürüyor.

Araştırmaya göre insanların yüzde 26’sı e-sigaraların en az tütün kadar zararlı olduğunu düşünüyor. E-sigaranın daha az zararlı olduğunu düşünenlerin oranı yüzde 13.

Londra’da Kings College Üniversitesi’nden tütün bağımlılığı üzerine araştırmalar yapan Profesör Ann McNeill, “Sigara kullananların e-sigaranın çok daha az zararlı olduğunu anlaması önemli. 1,3 milyon e-sigara kullanıcılarının sigarayı bırakması lazım” dedi.

Hem tütün sigarası hem de e-sigara kullananlar ise akciğer kanseri, bronşit ve diğer göğüs hastalıklarına daha fazla maruz kalıyor.

Ancak bazı uzmanlar e-sigaraların insanları, sigara alışkanlıkların vazgeçirmediğini aksine sigaraya özendirdiğini söylüyor. (BBCTÜRKÇE)

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