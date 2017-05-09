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İngiltere’de göçmen sayısına sınırlama

— 9 Mayıs 2017

 

İngiltere Başbakanı Theresa May, ülkesine her yıl gelen net göçmen sayısının 100 binin altına indirileceğini bildirdi.

May, seçim kampanyası çerçevesinde başkent Londra‘da yaptığı konuşmada, ülkeye gelen göçmen sayısının kamu hizmetleri ile düşük maaşlı işçileri etkilediğini söyledi.

Liderliğini yaptığı Muhafazakar Partinin 2010 yılından bu yana, ülkeye gelen göçmen sayısını yüz binlerden on binlere indirmeyi hedeflediğinin ancak bunu başaramadığının hatırlatılması üzerine May, “Göçü sürdürülebilir seviyelere getirmek istediğimizi söylemek ve bunu söylemeye devam etmek bence önemli. Bunun, (sürdürülebilir seviyenin) on binler olduğunu düşünüyoruz.” görüşünü dile getirdi.

İngiltere’nin AB‘den çıktığında sınırlarının kontrolünü alacağını belirten May, “AB’den gelenlere kendi kurallarımızı koyabileceğiz. Bu, tablonun daha önce kontrol edemediğimiz bir parçasıydı.” diye konuştu

UKIP’TEN SIFIR NET GÖÇ VAADİ

Göçmen karşıtı aşırı sağcı Birleşik Krallık Bağımsızlık Partisinden (UKIP) yapılan açıklamada da May’in göçmen sayısını indirme vaadi “boş” şeklinde nitelendirildi.

Muhafazakar Partinin göçmen sayısı konusunda verdiği sözleri tutamadığını vurgulayan UKIP, kendi seçim vaatleri arasında net göçü uzun vadede “sıfıra indirme”nin yer alacağını kaydetti.

İngiltere’deki siyasi partilerin seçim beyannamelerini yakın zamanda açıklaması bekleniyor.

Son verilere göre, Birleşik Krallık‘a net göç 273 bin seviyesinde.

Muhafazakar Parti hükümeti, Birleşik Krallık‘a gelen göçmenler ile ülkeden göç edenlerin sayısı arasındaki farkı oluşturan net göçü, yılda yüz binin altına çekmeyi hedefliyor. Hükümet, bu amaca yönelik olarak göçmen yasasında katı değişikliklere gitmesine karşın göçmen sayısını indirmeyi başaramadı.

Geçen yıl yapılan ve İngiltere‘nin AB‘den ayrılması yönünde sonuç alınan referandumda da ülkedeki göçmen sayısı ana propaganda malzemelerinden birini teşkil etmişti. 8 Haziran’da erken genel seçime gidecek İngiltere‘de, göçmen politikaları seçim kampanyasının önemli bir parçası olmayı sürdürüyor. (AA)

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