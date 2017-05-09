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Trabzonspor şov yaptı: 10-3

— 9 Mayıs 2017

 

Excellence Mortgage Türk Ligii Birinci Küme’deTrabzonspor, play-off’taki son maçında Esenler FC’yi 10-3 yenerek gol-şov yaptı.

Bu galibiyetle sezonu ikinci kapatan Trabzonspor, kupasını karşılaşmadan sonra sponsor şirketin sahibi Mehmet Mimoğlu’ndan aldı. New River Sports Centre Stadium’da oynanan maçta gözü maçta, kulağı yan sahadaki Dumlupınar-Yalova karşılaşmasında olan Bordo-Mavili takım yine coşkuluydu. Oyunun ilk yarısında iki kez geriye düşmesine rağmen 3-2 öne geçen Trabzonspor son 45 dakikada ikisi penatıdan yedi golda buldu. Cezalı futbolcuları nedeniyle maça eksik kadroyla başlayan Esenler ise takım disiplini de bozulunca kalesinde üst üste goller buldu.

Trabzonspor’un gollerinden altısını yine Warren atarken, iki gol Adem Ali’den geldi. Diğerlerini ise Ridi ve Emir kaydetti. Esenler ise Junior’la iki, Ertürk’le üç gol bulabildi.

Yan sahadaki maçtan beraberlik skoru gelmeyince Trabzonspor 2016-2017 sezonunu ikinci kapattı. Bordo-Mavili takım geçen yıl ise play-off maçları sonunda şampiyon olmuştu.

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