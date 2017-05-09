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‘Türk polisi, İngiliz turistleri Airbnb evinden şafak baskınıyla çıkardı’

— 9 Mayıs 2017

The Times gazetesi, iki İngiliz turistin, İstanbul’da kaldıkları bir Airbnb evinden polis zoruyla çıkarıldıkları iddiasını okuyucularına duyurdu.

“Türk polisi İngiliz turistleri Airbnb evinden şafak baskınıyla çıkardı” başlığı ile aktarılan haber, söz konusu olayı yaşayan turistlerin ifadelerine dayandırıldı.

Olayın İstanbul’un hangi noktasında gerçekleştiği bilgisi haberde yer almazken, İngiliz turistlerin, 7 polis tarafından 1 saat kadar sorgulandığı ve bu süre zarfında pasaportlarına el konulduğu belirtildi.

Gazeteye konuşan 36 yaşındaki Tom Duggan’ın haberde yer alan ifadeleri şöyle:

“Kapının şiddetli şekilde çalması ile uyandık. 7 polis memuru kimliklerini göstererek, pasaportlarımızı aldı. Bir saat boyunca bizi soyguladılar ve evde bulunma iznimizi kanıtlamamızı istediler.

“Polisler dairenin sahibini aradı ancak o kişi tüm hafta boyunca bizimle temas halinde olmasına karşın, telefonlara cevap vermedi. Sonra bize, daire sahibinin yasal olmayan bir şekilde mülkünü kiraladığını, ya vergi kaçırdığını ya da kayıtsız olduğunu anlattılar.

“Sonunda bize bir sayfa uzunluğunda, Türkçe bir kağıt imzalattılar ve bu kağıtta ‘daireyi ne kadarlığına ve kaç paraya’ kiraladığımızın yazdığını söylediler. Ondan sonra pasaportlarımızı geri alabildik.

“Sonra bir polis bize daireyi mühürlemeden önce bavullarımızı toplamamız için 10 dakikamız olduğunu söyledi. Yaşadıklarımızdan dolayı oldukça sarsıldık.”

PARANIN TAMAMI GERİ ÖDENDİ

Turistlerin, İngiltere’ye dönüşte ev sahibine, geri ödeme konusunda talepte bulunduğu ancak olumlu yanıt alamadıkları ifadesi de haberde yer aldı.

İngiliz The Times gazetesinin haberinde, konunun Airbnb’nin Türkiye’deki yetkililerine yansıması sonrası paranın bir kısmının geri ödendiği, gazetenin Airbnb’ye haberle ilgili ulaşması sonrası ise paranın tamamının geri ödendiği belirtildi.

Haberde ayrıca Airbnb’nin bir yandan Avrupa çapında genişlerken, diğer taraftan da resmi olarak inceleme altına alındığı bilgisi verildi.

AIRBNB’YE SINIRLAMALAR

Berlin kenti Airbnb üzerinden özel kiralamalara 2016 Mayıs ayından bu yana sınırlamalar getirdi.

San Francisco’da da geçen yıl kısa dönemli kiralamalara kısıtlama getirilmesi önerilmişti.

2008 yılında kurulan Airbnb dünya üzerindeki çok sayıda şehirde, internet üzerinden yapılan rezervasyonlar aracılığıyla konaklama hizmeti veriyor. (BBCTÜRKÇE)

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