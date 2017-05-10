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6 gün boyunca ölen eşinin yanında yattı

— 10 Mayıs 2017

İngiltere’de kanserden ölen karısının yanında altı gün boyunca uyuyan Russel Davison, bunun harika bir duygu olduğunu ve herkesin tecrübe etmesi gerektiğini söyledi.

İngiltere‘nin Derby kentinde yaşayan Russell Davison’ın 50 yaşındaki eşi Wendy Davison, geçtiğimiz 21 Nisan’da rahim kanserinden hayatını kaybetti. Eşinin cansız bedenini hastaneye teslim etmek istemeyen Russell Davison bunun yerine altı gün boyunca eşinin cesediyle uyudu.

EŞİNİN CESEDİNİN MORGA KALDIRILMASINI İSTEMEDİ

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar bir anda ülkede olay olunca açıklama yapmak durumunda kalan Davison, eşinin cesedinin morga kaldırılmasını istemediğini ve bu davranışıyla, ölüme ilişkin tutumları değiştirmek istediğini söyledi.

6 GÜN BOYUNCA YATAK ODASINDA EŞİYLE YATTI

Davison, ölümün toplumda bir tabu olarak görüldüğünü ve hiç kimsenin konuşmak istemediği bir konu olduğunu söyleyerek “Eşimin morga götürülmesini ve cenaze işleri ile ilgilenen kişilere teslim etmeyi istemedim. Ona toprağa verilinceye kadar bakabileceğimizi düşündüm. Yatak odamızda yatırdım ve böylece onun yanında uyuyabildim” diye konuştu.

“EŞİMİN ÖMRÜNÜ UZATABİLDİK”

Eşinin 10 yıl önce kanser teşhisi konduğunda hastalığı ile ilgili doğal bir yaklaşım almaya karar verdiklerini söyleyen Davison, “Eşimin sağlığını doktorlara bırakmadık, kendi araştırmamızı yapmak istedik. Kemoterapiyi reddettik ve eşimin ömrünü uzatabildik” diye konuştu. (DHA)

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