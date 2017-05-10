Başbakan Yıldırım, bugün Londra’da

‘Yaşlı çiftlerin ayrılmaya zorlanması insanlık dışı’— 10 Mayıs 2017
İngiltere’deki en üst aile hukuku hakimi, yaşlı çiftlerin istekleri dışında ayrı kalmaya zorlanmalarının sona ermesi gerektiğini açıkladı.
Başbakan Binali Yıldırım, bugün ve yarın İngiltere‘nin başkenti Londra‘da düzenlenecek Somali konulu yüksek düzeyli konferansa katılmak üzere Londra‘ya bir ziyaret gerçekleştirecek.
Başbakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, Somali yönetimi ve Türkiye dahil uluslararası ortakların katılımıyla düzenlenecek konferansta, 2017-2020 yıllarını kapsayan yeni dönemde, Somali yönetiminden beklentiler ile uluslararası toplumun Somali‘ye yönelik taahhütleri gözden geçirilecek ve geleceğe dönük kararlar alınacak. Türkiye, dost ve kardeş Somali‘de devletin ve istikrarın tesisi ile kalkınma çabalarına destek vermekte olup, bu bağlamda, uluslararası platformlarda da Somali ve halkının yanında yer almaya devam edecek.
Yıldırım, ziyaret vesilesiyle ikili görüşmeler de gerçekleştirecek. Başbakan Yıldırım, ziyaret kapsamında ayrıca, ikili temaslarda bulunacak, basın ve yatırım çevreleriyle bir araya gelecek. (İHA)
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