Erdoğan, İngiltere Başbakanı May ile görüştü

Brexit sonrası büyük bankalar, İngiltere’den taşınıyor— 9 Mayıs 2017
İngiltere’de Brexit sonrası Londra’daki dünyanın en büyük bankaları önümüzdeki iki yılda yaklaşık 9 bin istihdamı Avrupa’nın başka bölgelerine götürmeyi planlıyorlar.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İngiltere Başbakanı Theresa May ile telefonda görüştü.
Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre görüşmede, ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel sorunlar hakkında da görüş teatisinde bulunuldu. İkili ilişkileri her alanda daha ileriye taşımanın önemini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İngiltere Başbakanı May’in Suriye, Kıbrıs ve Avrupa Birliği konularına da değindikleri kaydedildi. (İHA)
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