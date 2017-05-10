Londra Gazete
Son haberler
8 Mayıs 2017 - Hornsey Atatürk Okulu Avrupa’nın en iyisi seçildi
8 Mayıs 2017 - İşçi ve emekçiler daha iyi şartlar istiyor
7 Mayıs 2017 - Anadolu Kültür Festivaline günler kaldı
6 Mayıs 2017 - BTKD 15. yılını Nükhet Duru ile kutladı
6 Mayıs 2017 - Referandum sonuçları Brexit sonuçlarıyla benzer
Home / Spor / FIFA 105 milyon euro’luk Pogba transferine soruşturma başlattı

FIFA 105 milyon euro’luk Pogba transferine soruşturma başlattı

— 10 Mayıs 2017

 

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA), dünyanın gelmiş geçmiş en pahalı transferi hakkında soruşturma başlattı.

FIFA, Paul Pogba’yı İtalya’nın Juventus takımından 105 milyon euro bonservis ücreti ödeyerek transfer eden İngiltere Premier Ligi kulüplerinden Manchester United’dan transfer ile ilgili “açıklama” istedi.

Soruşturmanın Pogba’nın menajeri Mino Raiola’ya ödenen ücrete odaklanması bekleniyor.

Manchester United Sözcüsü soruşturma ile ilgili olarak “Bireysel sözleşmeler ile ilgili olarak yorum yapmıyoruz. Bu transfer Ağustos ayında tamamlanmıştı. FIFA bütün evraklara sahip” dedi.

Juventus’tan ise henüz herhangi bir açıklama yapılmadı.

UNITED’A İKİNCİ TRANSFERİ

24 yaşındaki Paul Pogba Juventus ile 4 kez İtalya Birinci Ligi (Serie A) şampiyonluğu yaşamıştı.

2013’ten bu yana Fransa milli takımının da yıldızlarından olan Pogba, geçen yıl ikinci kez Manchester United’a transfer olmuştu.

Manchester United 2009’da Fransa’nın Le Havre takımından tartışmalı şekilde transfer ettiği Pogba’yı 3 yıl sonra 1,5 milyon sterlin bonservis ücreti karşılığı Juventus’a satmıştı.

United o dönem Pogba’yı özellikle ailesine “çok yüksek” paralar ödeyerek “çalmakla” suçlanmış, İngiliz kulübü o dönem iddiaları reddetmişti. (BBCTÜRKÇE)

Haber Okunma Sayısı: 43
﻿

Yorum bırak

Eposta adresiniz yayınlanmayacaktır. Zorunlu hücreler aşağıda belirtilmiştir.

Benzer haberler

Londra Gazete’de bugün

Bu haftanın eGazetesi

Bu haftaki kapak

04 Mayıs 2017 Perşembe
Sayı 844

Gazete kapak arşivi

Londra Gazete Ltd
177 Green Lanes
Palmers Green
London
N13 4UR

Tel: +44 (20) 8889 5025 news@londragazete.com
Yazar girişi

Bu siteyi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş bulunuyorsunuz / By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. Detay / details

Bu internet sitesi, size en iyi hizmeti sunabilmek için çerezler kullanır. Ayarlarınızı değiştirmeden bu siteyi kullanmaya devam eder ya da aşağıdaki "Kabul" bağlantısına basarsanız bunu kabul etmiş bulunursunuz.

This website uses cookies to give you the best service possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Kapat / Close