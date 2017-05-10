Irina Shayk’ın verdiği bikinili poz tartışma yarattı

20 yaşında, First Class’ta uçmak için para alıyor— 10 Mayıs 2017
Gençlerin iş hayatına atılmadan cep harçlığı çıkartmak için garsonluk ya da asistanlık gibi işler yapmaları çok olağandır.
Nisan ayı başında Bradley Cooper’dan olan kızı Lea de Seine’i dünyaya getiren süpermodel Irina Shayk’ın doğumdan bir ay sonra verdiği bikinili poz tartışma yarattı.
HT Magazin’in haberine göre, kadın hakları savunucuları Shayk’ın bu kadar kısa sürede forma girmesinin gerçekçi olmadığını iddia ederken, eleştiriler kilo verme baskısının loğusa dönemindeki kadınları kötü etkilediği fikrinde birleşti.
Bu siteyi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş bulunuyorsunuz / By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. Detay / details
Bu internet sitesi, size en iyi hizmeti sunabilmek için çerezler kullanır. Ayarlarınızı değiştirmeden bu siteyi kullanmaya devam eder ya da aşağıdaki "Kabul" bağlantısına basarsanız bunu kabul etmiş bulunursunuz.
This website uses cookies to give you the best service possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.
Yorum bırak