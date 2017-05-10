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Irina Shayk’ın verdiği bikinili poz tartışma yarattı

— 10 Mayıs 2017

Nisan ayı başında Bradley Cooper’dan olan kızı Lea de Seine’i dünyaya getiren süpermodel Irina Shayk’ın doğumdan bir ay sonra verdiği bikinili poz tartışma yarattı.

HT Magazin’in haberine göre, kadın hakları savunucuları Shayk’ın bu kadar kısa sürede forma girmesinin gerçekçi olmadığını iddia ederken, eleştiriler kilo verme baskısının loğusa dönemindeki kadınları kötü etkilediği fikrinde birleşti.

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