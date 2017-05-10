İşçileri ve tüketicileri soyanlardan hesap soracağız

İngiltere‘de ana muhalefetteki İşçi Partisinin lideri Jeremy Corbyn, ülkedeki sistemi “Hileli” diye nitelendirerek, partisinin iktidara gelmesi halinde “İşçileri ve tüketicileri soyanlardan hesap soracak”larını söyledi.

İngiltere’nin Manchester kentinde partisinin genel seçim kampanyasını başlatan Corbyn, sert mesajlar verdi.

Ülkedeki sistemin zengin ve güçlüden yana işlediğini belirten Corbyn, “İşçi Partisi iktidara geldiğinde, sanayimizin varlıklarını alanlardan, hırslarıyla ekonomimizi batıranlardan ve işçiler ile tüketicileri soyanlardan hesap soracak.” diye konuştu.

İktidardaki Muhafazakar Partinin kendisine mali destek verenlerin karşısına dikilip hesap soramadığını ve halkın parasını geri alamadığını savunan Corbyn, “Bunun yerine faturayı başkalarına ödetiyorlar. Faturayı hemşirelere, bakıcılara, askerlere, engellilere, bir ev sahibi olamayan gençlere, onurlu bir şekilde emeklilik yıllarını yaşamak isteyen ihtiyarlara ve ayakta kalmak için çalışanlara kesiyorlar.” görüşünü dile getirdi.

Bu durumun kendisini öfkelendirdiği dile getiren Corbyn, “Biliyorum ki bu İngiltere halkını da öfkelendiriyor. O nedenle bugün vergi kaçakçılarına, soyguncu patronlara, hırslı bankacılara ‘Artık yeter’ diyorum.” ifadelerini kullandı.

Corbyn, İngiltere‘deki sistemin “Zenginin lehine işleyen hileli bir sistem” olduğunu öne sürerek, “Geçen yıl İngiltere‘nin en zengin bin kişisi, servetlerini yüzde 14 artırarak 658 milyar sterline çıkardı. Bu, İngiltere Kamu Sağlık Sistemi bütçesinin 6 katına denk.” diye konuştu.

“Hileli sisteme meydan okumamız düşmanlıkla karşılanıyor.” ifadesini kullanan Corbyn, İşçi Partisinin ayrıcalıklı bir azınlığın karşısında, çoğunluğun haklarını savunduğu için medyanın saldırısına uğradığını savundu.

AYRICALIKLI AZINLIK

8 Haziran’da erken genel seçime gidecek İngiltere‘de, iktidardaki Muhafazakar Partinin lideri ve Başbakan Theresa May, seçim kampanyasını “Güçlü ve istikrarlı liderlik” sloganıyla yürütüyor. May, seçemenlere, kendisinin alternatifinin “Corbyn liderliğindeki bir kaos koalisyonu” olacağı mesajını veriyor.

İktidar partisini “Ayrıcalıklı azınlık” için çalışmakla suçlayan Corbyn ise seçim kampanyasını “Azınlık değil, çoğunluk için” sloganıyla yürütüyor.

Ülkede geçen hafta yapılan yerel seçimde Muhafazakar Parti belediye meclis üyesi sayısını 563 artırırken, İşçi Partisi ise 382 meclis üyeliğini yitirmişti.

Yerel seçimdeki oy oranlarının genel seçime yansıması halinde iktidar partisinin 650 sandalyeli parlamentoda, milletvekili sayısını 330’dan 349’a yükseltebileceği, ana muhalefet partisinin milletvekilisayısının ise 229’dan 215’e düşebileceği hesaplanıyor. Anketler ise iktidar partisinin genel seçimi yüzde 20’den fazla bir oy farkıyla önde bitirerek, parlamentoda 400 civarında milletvekilliği elde edeceğini gösteriyor. (AA)