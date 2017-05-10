IŞİD üyesi olmakla suçlanan İngilize Türkiye’de 7,5 yıl hapis cezası

2015 yılında İstanbul’da yakalanan ve Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) örgütü militanı olmakla suçlanan İngiliz Aine Davis Türkiye’de yargılandığı davada 7,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

İstanbul Silivri’de hakim karşısına çıkan Londra doğumlu Davis, “üst düzey terör örgütü üyeliğinden” suçlu bulundu.

33 yaşındaki Davis’in, IŞİD üyesi 4 İngilizden oluşan ve “The Beatles” lakabıyla anılan örgütün infaz hücresinin üyesi olduğu iddia ediliyordu.

IŞİD’in paylaştığı videolarda, Batılı rehineleri öldürürken görülen ve İngiliz aksanıyla konuşan örgüt militanı “Cihatçı John” da bu grubun bir üyesi.

Davis ise mahkemede IŞİD üyesi olduğu iddialarını reddetti ve Suriye’ye ülkesindeki baskılardan kaçmak için gittiğini söyledi.

Suçsuz olduğunu iddia eden Davis mahkemede kendisini İngilizce savundu.

Hakim duruşmada, Davis’in IŞİD tarafından Suriye dışına çıkarılmasını izleyen günlerde Türk polisi ve istihbarat servisince nasıl takip edildiğini de dinledi.

Takip edilen şifreli mesajlarda, Davis’in Türkiye’de “terör saldırısı” düzenleyeceğinden şüphenilen adı açıklanmayan bir kişiyle buluştuğu ortaya çıktı.

MÜSLÜMAN OLARAK SURİYE’YE GİTMİŞTİ

Eski Londra metrosu çalışanı Aine Davis’in uyuşturucu ve silah taşıma sabıkaları bulunuyor.

Davis din değiştirip Müslüman olmuş ve 2013’te Londra’yı terk ederek Suriye’ye gitmişti.

Eşi Amal El-Wahabi de Kasım 2014’te İngiltere’de yargılanarak, “teröre maddi destek sağlamak” suçundan hüküm giyerek cezaevine gönderilmişti.

Davis ise 2015’te Silivri’de düzenlenen bir baskında, IŞİD üyesi suçlanan 3 İngiliz ile birlikte yakalanmıştı.

40 yaşındaki Muhammed Karwani ve 29 yaşındaki Jermaine Burke hakkındaki dosyalar yakın zamanda mahkemece düşürüldü ve bu ikilinin sınır dışı edilerek İngiltere’ye gönderilmelerine karar verildi.

Baskında yakalanan üçüncü İngiltere vatandaşı olan Deniz Solak ise suçsuz bulunarak beraat etti.

SALIRI PLANLADIĞI İDDİALARI MAHKEMEDE SORULMADI

Davis’in yakalanmasından birkaç gün sonra IŞİD, Fransa’nın başketi Paris’te saldırılar düzenlemişti. Saldırılarda 130 kişi hayatını kaybetmişti.

Türk basınında Davis’in de benzer bir saldırı düzenlediği iddiaları yer almıştı ancak bu iddialar mahkemede gündeme gelmedi.

Davis’e basında “Cihatçı John” olarak yer alan Muhammed Emwazi adlı IŞİD militanını tanıyıp tanımadığı da soruldu. Davis, Emzawi ile Batı Londra’da gittikleri camiden tanıştığını ancak arkadaş olmadıklarını söyledi.

Emzawi, Davis’in yakalanmasından birkaç gün sonra Suriye’de bir ABD hava saldırısında öldürülmüştü.

ABD Dışişleri Bakanlığı, “Beatles”ın diğer iki üyesinin isimlerini Batı Londra’dan Alexanda Kotey ve El Shafee Elsheikh olarak açıklamıştı.

“Beatles”ın en az 27 rehinenin kafasını kestiği, çok sayıda rehineye de işkence ettiği belirtiliyor.

Alexanda Kotey ve El Shafee Elsheikh’in hâlâ Suriye’de IŞİD’in kontrolündeki bölgede olduğu sanılıyor. (BBCTÜRKÇE)