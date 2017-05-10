Veteranlarda kupa gecesi

Türk Veteran Liglerinde son haftaya yaklaştıkça kupa mücadeleleri hız kazandı.

Geçtiğimiz Pazartesi akşamı New River’da O45 ve O35 kategorilerinde Federasyon Kupaları’nda yarı finaller oynandı ve finalistler belirlendi. Worths Bakery O45 Federasyon Kupası’nda Türkmenköy ile Vadili, King Food Centre O35 Federasyon Kupası’nda ise Türkmenköy ile Gaziantepspor finale kaldı.

Bu arada aynı sahada Türk toplumuna yönetici ve futbolcu olarak hizmet eden spor adamları için Veteran Anı Kupaları oynandı. Kupalar, Mehmet Hasan, Mustafa Fındık, Ahmet&Mustafa Mercan ve Gökhan Durmuş’un anısına düzenlendi.

Maçların sonuçları şöyle:

ANI KUPALARI:

Ahmet&Mustafa Mercan Kupası: Yeni Boğaziçi-Yavruvatan: 3-1,

Mehmet Hasan Kupası: Narlı FC-Adana Demirspor: 3-1,

Mustafa Fındık Kupası: Kafkas Gençlik-Yeni Boğaziçi: 6-5 (penaltılarla),

Gökhan Durmuş Kupası: Diyarbakırspor-Akova: 1-0

ŞAH PATISERIE O45 FEDERASYON KUPASI YARI FİNALLERİ: Türkmenköy-Euromed: 3-1, Vadili-Akdenizspor: 1-0

KING FOOD CENTRE O35 FEDERASYON KUPASI YARI FİNALLERİ: Türkmenköy-Yurtseven: 4-2, Gaziantepspor-Kaleburnu: 5-4 (penaltılarla)