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‘Yaşlı çiftlerin ayrılmaya zorlanması insanlık dışı’

— 10 Mayıs 2017

 

İngiltere’deki en üst aile hukuku hakimi, yaşlı çiftlerin istekleri dışında ayrı kalmaya zorlanmalarının sona ermesi gerektiğini açıkladı.

The Times gazetesinde geniş bir şekilde yer alan haberde açıklamalarına yer verilen yüksek mahkeme yargıcı James Munby, durumu “insanlık dışı” ifadesi ile tanımlıyor.

Bu durumdaki çiftlerle ilgilenen yetkililere seslenen Munby, “prosedürler ve güvenlik kuralları ile uğraşmaktan daha çok onlarca yıldır bir arada olan çiftlerin mutluluğuna öncelik verilmeli” dedi.

Munby konuşmasına şu cümlelerle devam ediyor:

“Hassas durumdaki bazı yaşlı çiftlerin birlikte kalmasına izin verilmediğini, 30, 40 ve hatta 50 yıldır bir arada olan çiftlere, ‘sen şuraya gideceksin, sen buraya’ denildiğine ilişkin vaka dosyalarını büyük bir öfke ile okudum. Bu bizim toplumumuzun bir problemi.”

Yaşlılar için sosyal hizmetleri yürüten “Adass” isimli kuruluş, ne kadar çiftin böyle ayrıldığının bilinmediğini gazeteye açıklıyor.

Konuyu en üst düzeyde gündeme getiren James Munby’nin, “Ne kadar insanın kırık kalp nedeniyle hayatını kaybettiğini bilmiyoruz” ifadesi de haberde yer alıyor.

İngiltere ve Galler’de toplam 300 bin yaşlı insan bakım evlerinde yaşıyor. (BBCTÜRKÇE)

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