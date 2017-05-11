45.yılında 3 fidan Londra’da anıldı

DENİZ Gezmiş, Hüseyin İnan ve Yusuf Aslan, idam edilişlerinin ardından 45.yıl dönümünde Londra’da düzenlenen etkinlikle anıldı.

Türk ve Kürt Dayanışma Merkezi(Day-Mer) tarafından, Wood Green’de bulunan Dominion Merkezi’nde düzenlemiş olduğu etkinliğe katılım yoğun oldu. Törende, Kardeş Türküler, Canan Sagar ve Ekibi ile Don Kipper Balkan Müzik Topluluğu, Deniz Gezmiş ve arkadaşları anısına sevilen parçalarını seslendirdiler.

Evrensel Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Aydın Çubukçu anma törenlerinin sadece Türkiye’de değil dünyanın dört bir yanında gerçekleştirildiğini dile getirdi. Çubukçu “Ölümlerinin 45.yılında Denizleri anmak için burada buluştuk. Kitlesel bir şekilde bu törenler, halkın mücadelesinin gerçekleştirildiği her yerde yapılıyor” açıklamalarında bulundu. Gece de Emek Partisi’nin yayımladığı mesaj okundu.

Okunan mesajda ilham veren mücadelenin devam edeceğine vurgu yapıldı. Emek partisinin mesajının devamında ise “Londra’da hepinizi selamlarken, örgütlü mücadelemizin onların verdiği ilhamla sürdüğünü ilan ediyoruz. Onların özlediği uğruna mücadele ettiği en güzel dünyayı oluşturuncaya kadar mücadelemiz devam edecektir.” mesajı okundu. Birçok farklı sendika ve politikacının konuşma yaptığı geceye katılanlar sloganlar ve türkülerle hayatını kaybeden Deniz Gezmiş ve arkadaşlarını andılar. Yaklaşık 3 saat süren törende gerçekleştirilen konuşmaların ardından sevilen gruplardan Kardeş Türküler, Canan Sağar ve ekibi birbirinden güzel parçalarını seslendirdi.