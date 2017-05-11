Arsenal üst üste ikinci galibiyetini aldı

İngiltere Premier Lig’deki 36. hafta karşılaşmasında Arsenal, deplasmanda Southampton’ı 2-0 yendi.

St. Mary’s Stadı’nın ev sahipliği yaptığı maçta Londra ekibinin gollerini 60. dakikada Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil‘in asistiyle Alexis Sanchez ve 83. dakikada Olivier Giroud kaydetti.

Mesut Özil, bu sezon Premier Lig’de çıktığı 31. maçta 8. asistini yaptı.

Şilili futbolcu Sanchez, 2011-2012’de rakip fileleri 30 kez havalandıran Robin van Persie’nin ardından bir sezonda 20 gol barajına ulaşan Arsenalli ilk oyuncu oldu.

Bu sonuçla üst üste 2. galibiyetini alan Arsenal, puanını 66’ya çıkardı. Son 5 maçta 3. mağlubiyetini yaşayan Southampton ise 42 puanda kaldı. (AA)