20 yaşında, First Class’ta uçmak için para alıyor— 10 Mayıs 2017
Gençlerin iş hayatına atılmadan cep harçlığı çıkartmak için garsonluk ya da asistanlık gibi işler yapmaları çok olağandır.
Başbakan Binali Yıldırım, Four Seasons Park Lane Otel’de İngiltere’deki Türk toplumunun önde gelen temsilcileriyle bir araya geldi. Yıldırım, burada yaptığı konuşmada, Buckingham Sarayı’nda York Dükü Prens Andrew ile çok verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini söyledi.
İngiltere’nin, Türkiye ile ilişkilerini daha ileriye götürmek istediğine işaret eden Yıldırım, burada ciddi bir samimi isteğin olduğunun altını çizdi.
Yıldırım, İngiltere’nin AB’den çıkış kararından sonra, Türkiye’nin ikili ilişkileri geliştirmek için yeni mekanizmalara ihtiyacının bulunduğunu vurguladı.
Türkiye’nin, AB kurallarının İngiltere ile ilişkileri belirleyen unsur olduğuna dikkati çeken Yıldırım, “O kurallar bir, iki senede yavaş yavaş ortadan kalkacağı için onun yerine geçecek bir sistemi de kurmamız gerekiyor. Bu anlamda çalışmalarımız başladı. Serbest ticaret anlaşmasının yeniden yapılması, ikili anlamda hem karşılıklı yatırımların teşviki hem ticaretin kolaylaştırılması gibi birçok önemli adımı birlikte atacağız. Bunun kararını vermiş durumdayız.” diye konuştu. (AA)
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