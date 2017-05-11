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Cudworth Taxi Federasyon Kupası’nda bu akşam

— 11 Mayıs 2017

 

Cudworth Taxi’nin sponsorluğunda oynanan Türk Ligi Federasyon Kupası’nda yarı final karşılaşmaları bu akşam (11 Mayıs Perşembe) oynanacak.

Normal sürelerinin berabere bitmesi halinde finale kalacak takımlar uzatma veya penaltı atışları sonunda belli olacak. Cudworth Taxi Federasyon Kupası final maçı ise 14 Mayıs Pazar günü New River Sports Centre Stadium’da saat 17.00’de başlayacak.

Bu akşamın programı şöyle:

New River Sports Centre Stadium

21.00 Gaziantepspor-Koçgiri

New River Sports Centre 3G halı saha

21.00 Yeni Boğaziçi-Trabzonspor

 

 

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