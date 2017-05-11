Cudworth Taxi Federasyon Kupası’nda bu akşam

20 yaşında, First Class’ta uçmak için para alıyor— 10 Mayıs 2017
Gençlerin iş hayatına atılmadan cep harçlığı çıkartmak için garsonluk ya da asistanlık gibi işler yapmaları çok olağandır.
Cudworth Taxi’nin sponsorluğunda oynanan Türk Ligi Federasyon Kupası’nda yarı final karşılaşmaları bu akşam (11 Mayıs Perşembe) oynanacak.
Normal sürelerinin berabere bitmesi halinde finale kalacak takımlar uzatma veya penaltı atışları sonunda belli olacak. Cudworth Taxi Federasyon Kupası final maçı ise 14 Mayıs Pazar günü New River Sports Centre Stadium’da saat 17.00’de başlayacak.
Bu akşamın programı şöyle:
New River Sports Centre Stadium
21.00 Gaziantepspor-Koçgiri
New River Sports Centre 3G halı saha
21.00 Yeni Boğaziçi-Trabzonspor
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