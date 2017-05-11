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Dizel otomobiller toplanacak

— 11 Mayıs 2017

İngiliz hükümeti aldığı yeni kararla, çevre sağlığını tehdit eden dizel otomobilleri toplatacağını açıkladı.

İngiltere’de dizel otomobil kullanıcılarını şok eden yeni karar açıklandı. Çevreyi kirlettiği öne sürülen ve egzoz emisyon testlerini geçemeyen araçlar toplanarak “araç değişim programı” kapsamında hurdaya ayrılacak.

Belli bir yaşın üzerindeki araçlar yeniden emisyon testlerine tabi tutularak bu testlerde başarısız olan araçların tamir edilebilir durumda olanları hükümet tarafından ücretsiz olarak tamir ettirilecek. Tamir edilemez durumda olanlar ise yine hükümet tarafından belli bir ödenek karşılığı satın alınarak hurdaya ayrılacak.

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