Londra Gazete
Son haberler
11 Mayıs 2017 - Londra’da başkanlık sistemi sonrası Türkiye konuşuldu
11 Mayıs 2017 - 45.yılında 3 fidan Londra’da anıldı
11 Mayıs 2017 - Ortaokul müdüründen ödev: Gezin, dolaşın, şeker yiyin
11 Mayıs 2017 - Birçok önemli adımı birlikte atacağız
10 Mayıs 2017 - Çevre sorunları ve gelecek
Home / İngiltere ve Londra / Ford’dan İngiltere’ye Türkiye tavsiyesi

Ford’dan İngiltere’ye Türkiye tavsiyesi

— 11 Mayıs 2017

Otomotiv üreticisi Ford’un Avrupa CEO’su Jim Farley, İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden çıkışından sonrası için sadece AB ülkeleri değil, aynı zamanda Türkiye ve Güney Afrika ile de ticaret anlaşması yapması gerektiğini söyledi.

Farley, Londra’da bir konferansta yaptığı konuşmada, “Ford için İngiltere’nin 27 ülkeyle anlaşması kadar, Türkiye ve Güney Afrika ile ilişkileri de aynı önemdedir” dedi.

Farley bu konunun şimdiye kadar fazla tartışılmadığını söyledi. İngiltere’nin en büyük otomobil motoru imalatçısı olan Amerikalı otomotiv üreticisi Ford, AB üyesi olmayan fakat Gümrük Birliği içinde olan Türkiye’de van tipi araç imal ediyor.

SERT BREXIT İÇİN DE ÖNLEM ALINIYOR

Farley İngiltere’nin AB ile bir ticaret anlaşmasına varamaması halinde gümrük vergilerinin uygulanmasını gerektirecek bir “sert Brexit” durumunda, malların ve kişilerin serbest dolaşımını nasıl devam ettirebilecekleri üzerinde de çalıştıklarını söyledi.

Farley, “Sürtüşme doğmaması için, İngiltere dışındaki ülkeler de dahil olmak üzere, hükümetten ve diğer kurumlardan ne gibi desteğe ihtiyaç duyacağımız ve operasyonlarımızda ne gibi değişiklikler yapmamız gerektiği konusunda sürekli olarak kafa yoruyoruz” dedi. (DÜNYA.COM)

Haber Okunma Sayısı: 80
﻿

Yorum bırak

Eposta adresiniz yayınlanmayacaktır. Zorunlu hücreler aşağıda belirtilmiştir.

Benzer haberler

Londra Gazete’de bugün

Bu haftanın eGazetesi

Bu haftaki kapak

11 Mayıs 2017 Perşembe
Sayı 845

Gazete kapak arşivi

Londra Gazete Ltd
177 Green Lanes
Palmers Green
London
N13 4UR

Tel: +44 (20) 8889 5025 news@londragazete.com
Yazar girişi

Bu siteyi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş bulunuyorsunuz / By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. Detay / details

Bu internet sitesi, size en iyi hizmeti sunabilmek için çerezler kullanır. Ayarlarınızı değiştirmeden bu siteyi kullanmaya devam eder ya da aşağıdaki "Kabul" bağlantısına basarsanız bunu kabul etmiş bulunursunuz.

This website uses cookies to give you the best service possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Kapat / Close