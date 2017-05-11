Ford’dan İngiltere’ye Türkiye tavsiyesi

Otomotiv üreticisi Ford’un Avrupa CEO’su Jim Farley, İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden çıkışından sonrası için sadece AB ülkeleri değil, aynı zamanda Türkiye ve Güney Afrika ile de ticaret anlaşması yapması gerektiğini söyledi.

Farley, Londra’da bir konferansta yaptığı konuşmada, “Ford için İngiltere’nin 27 ülkeyle anlaşması kadar, Türkiye ve Güney Afrika ile ilişkileri de aynı önemdedir” dedi.

Farley bu konunun şimdiye kadar fazla tartışılmadığını söyledi. İngiltere’nin en büyük otomobil motoru imalatçısı olan Amerikalı otomotiv üreticisi Ford, AB üyesi olmayan fakat Gümrük Birliği içinde olan Türkiye’de van tipi araç imal ediyor.

SERT BREXIT İÇİN DE ÖNLEM ALINIYOR

Farley İngiltere’nin AB ile bir ticaret anlaşmasına varamaması halinde gümrük vergilerinin uygulanmasını gerektirecek bir “sert Brexit” durumunda, malların ve kişilerin serbest dolaşımını nasıl devam ettirebilecekleri üzerinde de çalıştıklarını söyledi.

Farley, “Sürtüşme doğmaması için, İngiltere dışındaki ülkeler de dahil olmak üzere, hükümetten ve diğer kurumlardan ne gibi desteğe ihtiyaç duyacağımız ve operasyonlarımızda ne gibi değişiklikler yapmamız gerektiği konusunda sürekli olarak kafa yoruyoruz” dedi. (DÜNYA.COM)