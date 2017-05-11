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HIV virüsü kapan biri artık 78 yaşına kadar yaşayabilir

— 11 Mayıs 2017

Yapılan son bir bilimsel araştırmaya göre, AIDS hastalığına neden olan HIV virüsünü yakın zamanda kapan biri, tedavideki ilerlemeler sayesinde virüsü taşımayan biri kadar uzun yaşayabilir.

İngiliz The Times gazetesinin okurlarına duyurduğu araştırma İngiltere’deki Bristol Üniversitesi tarafından yürütüldü ve yayımlandı.

Bu araştırmaya göre 20 yaşında iken teşhis konulan biri, daha iyi ilaçlar sayesinde 78 yaşına kadar yaşayabilir.

Teşhisin ilk yıllarında hastalıktan hayatını kaybetme oranı da, 2000’li yıllara kıyasla yarı yarıya azalmış durumda.

Çalışmayı yürüten ekibin başı olan Adam Tickey, gazeteye, “Araştırmamız, HIV tedavisinin tıbbi gelişmelerle nasıl bir başarı hikayesine dönüştüğünü ortaya koyuyor” dedi.

1980’li yıllarda Aids salgınının ilk yıllarında, HIV teşhisi koyulan bir hastaya “ölü” gözüyle bakılıyordu.

HIV’in vücutta çoğalmasını ve etkinleşmesini engelleyen antiretroviral ilaçların 20 yıldır kullanıldığını açıklayan Tickey, ancak yeni ilaçların daha az yan etkisi olduğunu ve virüsün bunlara karşı direnç kazanamakta güçlük çektiğini söyledi.

HIV virüsü taşıyan yaklaşık 100 bin insanın yaşadığı İngiltere’de her yıl 6 bin kişiye teşhis koyulduğu belirtiliyor. (BBCTÜRKÇE)

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