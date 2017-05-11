Koray Palaz, play-off maçlarını izledi

Londra’da yetişen, Türkiye’de kariyerini geliştiren teknik adamımız Koray Palaz, geçtiğimiz Pazar günü Excellence Mortgage Türk Ligi Birinci Küme play-off grubu maçlarının son gününü izledi.

New River Sports Centre’daki Dumlupınar-Yalova ve Trabzonspor-Esenler karşılaşmalarını takip eden Koray Palaz, uzun süre sonra geldiği Londra’da eski yönetici ve futbolcu arkadaşlarıyla da buluştu.

İzlediği kadarıyla kendi dönemine oranla Türk Ligi’ndeki kalite ve ilginin daha geride olduğunu kaydeden Koray Palaz, bu arada kendi döneminde birlikte çalıştığı gençlerden Barış, Taylan ve Kemal’i Dumlupınar’da oynarken görmekten, Corey’in de Degenham&Redbridge’de forma giydiğini duymaktan memnunluk duyduğunu belirtti.

Önümüzdeki günlerde İspanya’ya UEFA pro-lisansını almak için gideceğini belirten Palaz, gelecek sezon için de Türkiye’de bazı kulüplerle görüşmelerini sürdürdüğünü ifade etti.

LONDRA’DAN, TÜRKİYE’YE

Küçük yaşlarda geldiği Londra’da futbol altyapı eğitimini aldıktan sonra Türk Ligi’nde kaleci olarak 16 yaşında göreve başlayan Koray Palaz, daha sonra teknik adamlık kariyerine yöneldi. Bu alanda tüm lisansları alan Palaz, kurduğu Star Football Academy çatısı altında çok sayıda genci yeşil sahalara kazandırdı.

Türkiye Futbol Federasyonu’nun İngiltere Gözlemci Antrenörü olarak da çalışan Koray Palaz, Türkiye kariyerine ise Orduspor, Karabükspor ve Beşiktaş scout ekplerinde başladı. Geçen yıl ise Teknik Direktör olarak PTT 1.Lig takımı Denizlispor’da ilk adımı attı. Son sıralardaki bu takımı son üç ay içinde küme düşme potasından çıkartıp ligde tuttu. Bu sezon ise yine PTT 1.Liginden Manisaspor’da kısa bir süre çalıştı.