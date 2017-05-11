Kuzey Kıbrıs Festivaline katılım az oldu

LONDRA’DA düzenlenen “Kuzey Kıbrıs Festivali” hüsranla bitti.

Şehrin en prestijli fuar alanlarından “The Business Design Center”da gerçekleşen organizasyona katılım az oldu.

“KKTC’yi Londra’ya Taşıyoruz” sloganı ile yapılan organizasyonda Kuzey Kıbrıs’tan gelen birçok firma yer aldı.

Organizasyon kapsamında kurulan stantlarda konuttan eğitime, bankacılıktan turizme kadar birçok alanda faaliyet gösteren firmaların hizmet ve ürünleri sergilendi.

Geleneksel bir Kıbrıs köy evinden esinlenerek hazırlanan ana stanttaysa maket köy fırını, su değirmen ve seramik atölyesi gibi semboller yer aldı.

Standı ziyaret edenlere Kıbrıs mutfağına özgü ürünler ikram edilirken, KKTC’yi tanıtıcı broşür ve kataloglar dağıtıldı.

Organizasyon açılışının yapıldığı saatlerde Kıbrıs Rum kesimini savunucuları tarafından fuar merkezi önünde protesto gerçekleşti.

Geçen Cuma günü başlayan ve Cumartesi sona eren iki günlük organizasyona ne Kıbrıslı Türkler ne de yabancılar rağbet göstermedi.

Başyazı

Sözde Festival!

LONDRA’DA geçtiğimiz hafta sonu düzenlenen bir festival vardı.

Adı; Kuzey Kıbrıs Festivali.

Ama gel gör ki Kuzey Kıbrıs’ı tanıtmanın amaçlandığı bu iki günlük festival, tam bir ‘Festival!’ oldu.

Yaklaşık 300 bin kadar Kıbrıslı Türk’ün yaşadığı İngiltere’de 500- 700 bin pound bütçeyle yapıldığını öğrendiğimiz bu sözde festivali iki günde ziyaret edenlerin sayısı 500’ü geçmedi.

Burada Londralıları içtenlikle kutlamak gerekir, onlara ‘Bravo’ diyoruz.

Birleşik Krallık’ta yaşayan toplumun temsilcilerinin, önceki yıllarda olduğu gibi yine arka plana itildiği, Kıbrıs Türk Dernekleri Konseyi, Türk Toplumu Futbol Federasyonu, Kıbrıs Türk Toplum Merkezi gibi birçok sivil toplum kuruluşunun göz ardı edildiği, emrivaki sözde festivali de halkımız kabullenemedi, elinin tersiyle silip, attı.

Kuzey Kıbrıs Türk halkından toplanan vergilerle, ihalesiz ve şeffaf olmayan, her türlü dedikoduya açık ve fiyaskoyla sonuçlanan bu organizasyon için bakalım başta Sayıştay ve Ombudsman olmak üzere KKTC’nin yetkili kurumları, Hükümeti ve muhalefet partileri ne yapacak?

Merakla bekleyeceğiz onları…

Daha çok Londra’da olmak üzere, İngiltere’de yaşayan Kıbrıslı Türklere bakış açısını hala değiştirmeyen, onları dikkate almayan, bizim adımıza ve bizi desteklemeyen bu ‘Sözde Festivali!’ düzenleyen Turizm Bakanlığı ve hükümet bundan artık son bir ders çıkartır.

Şayet çıkartmak gibi niyetleri varsa tabii.

Bir de kandırılanlar var.

Festivale katılarak kendilerini tanıtacaklarını sananlar, sizler için ne yazık ki çok üzgünüz.

Kuzey Kıbrıs’ımızı, Londra’da para karşılığında Kuzey Kıbrıs’tan gelen sizlere tanıttılar.

Katılımcıları yalnız bıraktığımız için çok üzgünüz!

Altını çizerek belirtmek isteriz ki KKTC’den gelip bizimle buluşmayı, kaynaşmayı ve iş yapmayı isteyen iş adamlarımız, kuruluşlarımız, okullarımız ve diğer örgütlerimizle hiçbir sorunumuz yok.

Sizlerle her zaman gönül birliği içerisinde işbirliğinden yanayız.

Bu ‘Sözde Festival!’ organizasyonunda sizleri yalnız bıraktığımız için üzgünüz.

Tepkimiz size değil, bizi yine adam yerine koymayan yetkililereydi.