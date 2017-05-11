Londra’da başkanlık sistemi sonrası Türkiye konuşuldu

ATATÜRKÇÜ Düşünce Derneği (ADD) Genel Başkan Yardımcısı Uluç Gürkan, Londra’da geçtiğimiz hafta verdiği bir konferansta 16 Nisan halk oylamasını ve sonrasını değerlendirdi. ADD’nin Hackney’de bulunan merkezinde halkla buluşan Gürkan, referandum sonucunun kabul edilemez olduğunu belirtirken ““Gerçekte ‘Hayır’ olan sonuç, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından yasa dışı olarak ‘Evet’e dönüştürüldü. YSK üyelerinden bu yasa dışı kararın hesabı er ya da geç sorulacaktır.” dedi.

“YİNE DE HAYIR KAZANDI”

Gürkan, “Her ne kadar sonuç ‘Evet’ yönünde olsa da görünen yol kılavuz istemez, ‘Hayır’ oyunun gücü ve yankısı kazandı.” diyen Gürkan, ADD olarak her zaman demokratik iradeye sahip çıkılması gerektiğini belirtti. “Halk oylaması sonuçlarının YSK marifetiyle değiştirilmiş olması bizi karamsarlığa sürüklememeli. Tam aksine, 16 Nisan onlara sonun başlangıcını göstermiştir. Bu nedenle tam panik halindeler.” ifadelerini kullandı.

“GÜNDEMİMİZ EVRENSEL”

Katılımcılar tarafından pür dikkat dinlenen Gürkan, aynı zamanda Atatürk’ün sadece bir geçmiş zaman kahramanı olmadığını, gerçekleştirdiği laik ve demokratik Türk Devrimi ile günümüze de bir barış ve refah projesi olarak ışık tuttuğunu kaydetti. Sadece Türkiye’de değil, dünyada da hızla değişen bir politik gündeme şahit ettiğimiz günlere dikkat çeken Gürkan konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Bugün de, can çekişmekte olan neo-liberal küresel kapitalizme karşı halkçı bir model Atatürk’ün karma ekonomi anlayışıyla kurgulanmak durumundadır. Nitekim Fransa’da Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanan Macron, kampanyası süresince, Fransız ekonomisinin günümüz koşullarında ancak devlet öncülüğünde bir ekonomi yönetimi anlayışıyla canlanabileceğini savunmak durumunda kalmıştır.”