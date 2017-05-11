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Mesut’tan küçük Charlie’ye büyük jest

— 11 Mayıs 2017

 

Türk asıllı Alman oyuncu Mesut Özil, beyin tümörüyle mücadele eden Arsenal hayranı Charlie’nin hayalini gerçekleştirecek.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal forması giyen Mesut Özil, örnek bir harekete imza attı.

Türk asıllı Alman yıldız, beyin tümörüyle mücadele eden 11 yaşındaki Arsenal taraftarı Charlie’nin sosyal medya üzerinden yaptığı çağrıya kayıtsız kalmadı.

Arsenal hayranı Charlie’nin isteğini yerine getiren Mesut Özil, 11 yaşındaki çocuğu Emirates’te oynanacak olan Sunderland karşılaşmasında kendi locasına davet etti.

Charlie’nin ailesi sosyal medya üzerinden minik taraftarın Arsenal maçını izlemek istediğini ancak bunun için imkanlarının el vermediğini ifade ettikleri bir gönderi yayınlamışlardı. (HÜRRİYET)

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