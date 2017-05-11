Ortaokul müdüründen ödev: Gezin, dolaşın, şeker yiyin

20 yaşında, First Class’ta uçmak için para alıyor— 10 Mayıs 2017
Gençlerin iş hayatına atılmadan cep harçlığı çıkartmak için garsonluk ya da asistanlık gibi işler yapmaları çok olağandır.
İngiltere’nin kuzeydoğusundaki Whitley Bay kasabasında bir ortaokul müdürü, seviye belirleme sınavından önce öğrencilere verdiği sıradışı ödevle velilerin övgüsünü kazandı.
Marden Bridge Ortaokulu’nun Müdürü John Newport, ödev kağıdında “Sizinle ne kadar gurur duysam az. Kaygılanmak benim işim, bu yüzden sizin kaygılanmanıza gerek yok. Hafta sonunda bol bol gezip dolaşın” dedi.
Newport’un 11 yaşındaki bir öğrencinin annesi tarafından Facebook’ta paylaşılan ödevi şöyle:
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