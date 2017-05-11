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Ortaokul müdüründen ödev: Gezin, dolaşın, şeker yiyin

— 11 Mayıs 2017

İngiltere’nin kuzeydoğusundaki Whitley Bay kasabasında bir ortaokul müdürü, seviye belirleme sınavından önce öğrencilere verdiği sıradışı ödevle velilerin övgüsünü kazandı.

Marden Bridge Ortaokulu’nun Müdürü John Newport, ödev kağıdında “Sizinle ne kadar gurur duysam az. Kaygılanmak benim işim, bu yüzden sizin kaygılanmanıza gerek yok. Hafta sonunda bol bol gezip dolaşın” dedi.

Newport’un 11 yaşındaki bir öğrencinin annesi tarafından Facebook’ta paylaşılan ödevi şöyle:

  • Bisiklete/scooter’a binin.
  • Kitap okuyun.
  • En sevdiğiniz televizyon programını izleyin.
  • Gülümseyin.
  • Haribo (meyveli yumuşak şeker) ya da dondurma yiyin.
  • Sevdiğiniz insanlarla zaman geçirin.
  • Karnınıza kramp girinceye kadar gülün.
  • Dışarı çıkın, güzel havanın tadını çıkarın.
  • Yüzün ya da yürüyün.
  • Hobilerinize zaman ayırın.
  • Arkadaşlarınızla buluşun.
  • Yoruluncaya kadar koşun.
  • Yemek pişirin.
  • Biraz daha Haribo ya da dondurma yiyin.
  • Bahçede oynayın.
  • Daha önce yapmadığınız bir şey yapın.
  • Newport, ödev kağıdında öğrencilere, “Seviye belirleme sınavından önce çok çalıştınız. Tebrik ederim. Eğer hafta sonunda ille de ders çalışmak zorunda hissediyorsanız, sadece bir saat çalışabilirsiniz. Unutmayın, kaygılanmak Bay Newport’un işi. Bu yüzden sizin kaygılanmanıza gerek yok. Harikasınız ve sizinle ne kadar gurur duysam azdır” diyor.
  • Eliza Lawson adlı veli, çocuğunun ödevini “Bay Newport gibi bir müdürümüz olduğu için ne kadar şanslıyız. Çocuklarımızı istatistik olarak değil, büyüme çağındaki insanlar olarak gören Bay Newport’a minnetterlığımızı göstermek için bunu paylaşın” notuyla paylaştı.
  • Fotoğrafın altına gelen bazı yorumlarda ise çocukların sınav için çalışmasının daha önemli olduğu söylendi.(BBCTÜRKÇE)
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