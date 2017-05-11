Ortaokul müdüründen ödev: Gezin, dolaşın, şeker yiyin

İngiltere’nin kuzeydoğusundaki Whitley Bay kasabasında bir ortaokul müdürü, seviye belirleme sınavından önce öğrencilere verdiği sıradışı ödevle velilerin övgüsünü kazandı.

Marden Bridge Ortaokulu’nun Müdürü John Newport, ödev kağıdında “Sizinle ne kadar gurur duysam az. Kaygılanmak benim işim, bu yüzden sizin kaygılanmanıza gerek yok. Hafta sonunda bol bol gezip dolaşın” dedi.

Newport’un 11 yaşındaki bir öğrencinin annesi tarafından Facebook’ta paylaşılan ödevi şöyle: