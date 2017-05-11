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TTFF’nin son aylık toplantısı yapıldı

— 11 Mayıs 2017

Türk Toplumu Futbol Federasyonu’nun sezonun son aylık toplantısı Haringey’deki Kıbrıs Türk Toplum Merkezi’nde yapıldı.

Toplantıda, 19 Mayıs Turnuvası, Federasyon Kupası yarı final ve final programı, KKTC Mili Takımı’nın ziyareti ve balo ile hazırlıkları konuşuldu.

19 Mayıs Turnuvası her yıl olduğu gibi büyükler kategorisinde Seven-a-Side şeklinde Pymmes Park sahasında yapılacak. Maçlar saat 11.00’de start alacak. Federasyon balosunun da 29 Mayıs Pazartesi akşamı Wood Green’deki Grand Palace Banqueting Suit’de gerçekleştirileceği ve hazırlıkların devam ettiği öğrenildi. Bu arada Federasyonun tüzük değişiklikleri ile ilgili yapacağı Olağanüstü Genel Kurul’un 6 Haziran’da olacağı, bu konuda önerisi olan kulüplerin 23 Mayıs’a kadar yazılı başvurularını yapmaları istendi. Federasyonun Olağan Genel Kurulu ise 27 Haziran Salı günü olacak.

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