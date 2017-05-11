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Türk-Ermeni gönül birliği için sahne alacaklar

— 11 Mayıs 2017

 

BELÇİKALI Türk müzisyen Emre Gültekin ve Ermeni müzisyen Vardan Hovanissian ile ortak pek çok kökleri olan iki kültür arasındaki barışı ve dostluğu temsil eden, müthiş uyumun bir araya geldiği “Adana” projesi ile Londra’ya geliyor.

Konser, Ermeni düdüğünün melankolik sesleri ile Türk bağlama ve tanburun virtüözlüğünden oluşan Ermeni ve Türk şarkılarının uyumunun armonisini sunacak. Müzik eğitimini Talip Özkan ve babası Lütfü Gültekin’den alan Emre Gültekin’e, usta çalgıcı Khatchik Khatchatryan ile birlikte çalışan Vardan Hovanissian eşlik edecek. “Adana” albümü, 2016 yılında Dünya Müziği -Octave de la Musique ödülünü kazandı. İki sanatçının Birleşik Krallık’ta yapacakları ilk konser bu akşam saat 20.00’de başlayacak. Bethnal Green Road, E1 6LS adresinde yer alan Rich Mix gösteri merkezinde gerçekleşecek konserin biletleri 10 pounddan satılıyor. www.richmix.org.uk/events/music/vardan-hovanışsıan-and-emre-gültekin adresinden biletinizi alabilirsiniz.

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